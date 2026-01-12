▲溪頭時代茗茶陳郁函用一杯現萃高山茶，拉近年輕人與茶的距離。（圖／記者蘇彩娥攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】為讓更多年輕族群輕鬆接觸台灣高山茶，位於南投鹿谷溪頭地區的「時代茗茶」近年啟動品牌轉型，由第三代接班人陳郁函推動「現萃高山茶」概念，以如咖啡般現磨現萃的方式，讓消費者以一杯茶的形式，認識杉林溪、凍頂烏龍等高海拔茶區風味，成功拉近年輕世代與傳統茶行之間的距離。

▲陳郁函返鄉投入茶產業已5、6年，她觀察到多數年輕人並非不愛喝茶，而是「不知道怎麼走進茶行」。（圖／記者蘇彩娥攝）

陳郁函返鄉投入茶產業已5、6年，她觀察到多數年輕人並非不愛喝茶，而是「不知道怎麼走進茶行」。缺乏長輩帶領、不熟悉點茶流程，加上傳統茶行多半以熟客為主，讓年輕消費者望而卻步。也因此，她開始思考如何在不失去茶葉價值的前提下，為茶行創造出更友善的入口。

▲品牌採取雙軌經營，店裡還是有原木茶桌椅，讓消費者既能輕鬆外帶，也能坐下來深入體驗品茶文化。（圖／記者蘇彩娥攝）

「轉型並不是把茶行變成飲料店。」陳郁函表示，時代茗茶主力為杉林溪等高海拔茶葉，若以手搖飲方式呈現，反而難以表現茶質特色。她選擇導入現萃設備，直接使用自家杉林溪高山茶，透過現磨、控溫與高壓萃取，製作每杯需三至五分鐘的現萃茶，讓消費者可以外帶，也能在店內細細品飲。

▲時代茗茶也重新梳理品牌識別，傳遞「一杯茶，溫暖每個人的心」的核心精神，並積極走入校園與社群空間舉辦茶文化推廣活動。（圖／記者蘇彩娥攝）

現萃茶的角色，是成為年輕族群認識高山茶的第一步。透過一杯茶先了解風味輪廓，再進一步試茶、選茶，降低入門門檻，也讓消費者更有方向地認識不同茶區特色。她指出，現萃方式能還原傳統壺泡七至八成的風味，特別適合初次接觸杉林溪或凍頂烏龍茶的消費者，年輕人都很能接受。

在製作技術上，時代茗茶針對高海拔茶質較厚重的特性，歷經多月反覆測試溫度、時間與比例，並於萃取後進行「炫茶」程序，使茶湯與空氣融合，降低刺激感並提升自然甜味，讓口感更為平衡。

推動轉型的過程並不容易。陳郁函坦言，與家中長輩溝通歷時兩年多，從激烈討論到逐步取得共識，過程充滿磨合。她也認為，許多返鄉青年在家族產業中面臨世代觀念差異，若無法找到平衡點，往往難以長久留下。

即便導入現代化經營模式，時代茗茶仍保留傳統坐下來喝茶的文化。陳郁函指出，圍坐傳統茶桌品茗所帶來的團圓感與世代連結，是茶文化中不可取代的溫度。因此品牌採取雙軌經營，店裡還是有原木茶桌椅，讓消費者既能輕鬆外帶，也能坐下來深入體驗品茶文化。

此外，時代茗茶也重新梳理品牌識別，傳遞「一杯茶，溫暖每個人的心」的核心精神，並積極走入校園與社群空間舉辦茶文化推廣活動。即便收益有限，團隊仍持續投入，希望以小小力量，讓更多人理解台灣高山茶的價值。

陳郁函表示，茶的魅力來自於變化，季節、氣候與製作方式都會影響風味表現。她期盼透過現萃茶作為橋樑，讓更多人願意走進茶行、認識茶葉，為鹿谷在地茶產業注入新的信心與可能性。