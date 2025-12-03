溪頭自然教育園區明年將調漲票價，全票漲幅30元、優待票和半票各漲20元、特惠票從30元調漲至40元，最受關注的「溪頭之友」年票更從2000元大幅調漲至3000元，漲幅高達50%！園區表示，此次調漲是因應近年來人事成本、水電費用增加，以及颱風毀損後的整修費用攀升，民眾對此反應不一，認為「太貴了」，需要重新考慮是否續購。

溪頭票價明年全面調漲！「溪頭之友」年費暴增50% 遊客驚呼：太貴了。(圖／TVBS)

溪頭自然教育園區明年將調漲票價，全票從220元調漲至250元，漲幅30元；優待票和半票各漲20元，特惠票則從30元調漲至40元。最受關注的是「溪頭之友」年票，將從原本的2000元大幅調漲至3000元，漲幅達50%。園區表示，此次調漲是因應近年來人事成本、水電費用增加，以及颱風毀損後的整修費用攀升，而民眾對此反應不一。

廣告 廣告

溪頭園區明年票價漲！年票暴增１０００元。(圖／TVBS)

溪頭自然教育園區的現行票價僅適用至今年底，從明年開始，各項票種都將有所調整。根據公告資料，全票將從220元調漲至250元，優待票從180元調漲至200元，半票從110元調至130元，特惠票則從30元調漲至40元。其中變動最大的是「溪頭之友」卡年費，從原本的2000元調漲至3000元，漲幅高達50%。

變動最大的是「溪頭之友」卡年費，從原本的2000元調漲至3000元，漲幅高達50%。(圖／TVBS)

對於此次調漲，台大實驗林副處長鐘立展表示，近三年來整個人事成本增加了很多，包含水電和設施維護的費用都大幅增加。他進一步解釋，目前因為缺工缺料的情況，整個園區設施的維護成本相對增加了20%至30%。

園區說明，除了原物料和人事成本的上升外，近年來遭受颱風侵襲造成的毀損維修，也是園區支出的重要負擔。針對票價調整，不同族群的民眾反應各異。對於特惠票從30元調漲至40元，主要影響的退休族群接受度較高，認為10元的調漲幅度可以接受。然而，對於「溪頭之友」年票漲幅達1000元，許多持卡民眾則表示驚訝，認為漲幅過大，需要重新考慮是否續購。

原物料和人事成本的上升外，近年來遭受颱風侵襲造成的毀損維修，也是園區支出的重要負擔。(圖／TVBS)

有民眾認為新票價「太貴了」，需要再考慮是否值得購買；也有民眾表示，雖然價格上漲，但仍在可接受的範圍內。整體而言，小幅調漲的票種接受度較高，而年票的大幅調漲則引起較多討論。

更多 TVBS 報導

平價快剪漲 1/1變400元 年輕人：赴日美髮更便宜

