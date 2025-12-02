溪頭門票115年元旦起漲價 幅度最高達5成

（中央社記者蕭博陽南投縣2日電）溪頭、鳳凰園區明年1月1日起門票漲價，溪頭全票由220元漲為250元，年票性質的「溪頭之友」卡由現行每年2000元漲為3000元，園方表示，調整票價為持續提供安全友善遊憩環境。

位於南投縣鹿谷鄉、國立台灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處經營管理的溪頭自然教育園區是夏季避暑熱門景點，台大實驗林管理處昨天在網站公告，為維持園區穩定營運，經台大審議委員會決議及校方核定，明年1月1日起調整入園管理暨清潔維護費收費標準。

廣告 廣告

根據公告資料，溪頭全票由新台幣220元漲為250元、優待票180元漲為200元、半票110元漲至130元、特惠票30元漲至40元，「溪頭之友」卡年費2000元漲至3000元；另外，鳳凰自然教育園區同步調漲為全票150元、優待票120元、半票70元、特惠票40元。

據了解，溪頭園區1年門票收入約1億元，但若風災毀損園區設施須修繕，或相關補助款不足，園區收支便可能虧損；有關門票明年漲價後可增加多少收入、收支損益預估數字等，台大林管處今天表示，園區營運「看天吃飯」，明年損益尚難預估。

台大林管處表示，近年整體營運成本大幅上升，近3年僅人事成本漲幅便超過2成，對園區營運與服務造成明顯壓力，且近年因颱風及豪大雨侵襲，園區步道、林道、設施修繕費用大增，光是步道維護即需動支數百萬元維護成本，未來還有多項設施更新與改善工程。

台大林管處表示，為確保與提升遊客旅遊保障，除公共意外責任險，並加保遊客平安保險，近年相關保險費用明顯攀升，保險公司評估遊客相關理賠案件與金額後，持續提高保費或不願承保，導致管理處辦理續保面臨困難，為持續維護遊客權益，須負擔更高額保費。

台大林管處表示，考量整體營運成本、環境維護需求、遊客安全保障等，為確保園區穩定營運、維持遊憩品質並推動長期永續發展，因此調整入園門票。（編輯：龍柏安）1141202