溪頭鳳凰山登山驚魂！63歲男突昏倒險釀意外 警消緊急救援

溪頭登山63歲男突頭暈失力險倒，警消急救搬下山驚險救援全紀錄。（圖 ／翻攝畫面）

南投縣63歲黃姓男子15日與另外4名友人相約，至溪頭鳳凰山林道進行登山健行，不料抵達第一涼亭時突然感到頭暈腳軟，幾乎昏倒，同行友人見狀立即報案，鹿谷消防分隊接獲通報後迅速派遣兩車共12名搜救人員前往救援，上午11時27分，搜救隊抵達現場，發現患者意識清楚，但四肢無力無法自行行走，且出現輕微失溫現象，現場人員立即替其穿上保暖衣物，並以搬運毯小心將他搬運下山，送至竹山秀傳醫院急救，經醫療人員檢查後，黃姓男子目前已無大礙，情況穩定。

鳳凰山位於南投縣溪頭地區，海拔1698公尺，因山勢宛如展翅鳳凰而得名，與鹿屈山、金柑樹山、樟空崙山並稱「溪頭四珠」，步道全程海拔落差約666公尺，往返需時約6小時，是兼具自然美景與中級登山挑戰的熱門健行路線。沿途除可欣賞陳有蘭溪的景色，遠眺甚至可見雪山山脈、干卓萬山及奇萊北峰等知名山景。

南投縣消防局提醒民眾，冬季山區氣溫低路途崎嶇，登山前應做好充分暖身與防寒準備，攜帶足夠水分與救援聯絡方式，並量力而行。

