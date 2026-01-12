▲溪頭「山間沏」以茶入餐，馮建綸打造年輕世代的茶生活空間。（圖／記者蘇彩娥攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】南投縣鹿谷鄉素以凍頂烏龍茶聞名，全盛時期家家戶戶與茶產業緊密相連。然而隨著消費型態改變與世代交替，傳統茶行逐漸面臨客群老化、年輕人不易親近的挑戰。近年來，隨著青年返鄉風潮興起，愈來愈多在地年輕人選擇回到家鄉，嘗試以自身所學，為傳統茶產業找出新的出路。

▲山間沏不僅提供茶飲，更將「茶」融入日常餐食，發展出多款特色料理。（圖／記者蘇彩娥攝）

位於鹿谷鄉溪頭路上的茶生活空間「山間沏」，正是青年返鄉投入茶產業轉型的具體實踐。由返鄉青年馮建綸所創立，「山間沏」跳脫傳統茶行的既定印象，以結合品茶、餐食與空間美學的方式，打造一處讓年輕人願意走進來、坐下來、慢慢認識茶的場所。

廣告 廣告

▲山間沏的甜點與點心多由馮建綸妻子陳靜如親手製作，搭配茶及適量咖啡飲品，讓不喝茶的客人也能自在停留。（圖／記者蘇彩娥攝）

走進山間沏，映入眼簾的是融合現代工業風與溫潤木質調的空間設計，大面積採光讓自然光灑落室內，整體氛圍明亮而舒適，與一般茶行給人的距離感截然不同。馮建綸表示，過去觀察到許多年輕人即使對茶有興趣，卻很少主動走進傳統茶行，因此在規劃之初，便希望以近似咖啡廳的經營模式，降低進入門檻，吸引更多年輕族群踏進來。

▲為了讓茶文化更貼近日常，山間沏也系統性地規劃品項分類，讓不同需求的消費者都能找到適合自己的方式親近茶。（圖／記者蘇彩娥攝）

馮建綸本身為茶葉相關科系出身，大學畢業後曾進入茶改場任職，累積製茶與研究經驗。返鄉至今約七年，他選擇在熟悉的土地上重新出發，希望透過自身專業，將鹿谷的凍頂烏龍茶以更貼近現代生活的方式呈現。他表示，山間沏的初衷是希望讓不同年齡層，甚至來自不同國家的旅人，都能在輕鬆的情境中認識台灣茶文化，讓傳統產業展現年輕化的可能。

在經營上，山間沏不僅提供茶飲，更將「茶」融入日常餐食，發展出多款特色料理。其中最具代表性的「茶泡飯」，是以自家凍頂烏龍茶搭配蔬菜高湯熬煮而成，風味清香溫潤，與市面上常見的茶泡飯截然不同，成為不少旅客來訪必點的招牌餐點。此外，還有結合烏龍茶籽油的茶香麵線、茶香湯餃等料理，讓茶不再只是杯中飲品，而是自然地走進餐桌。

為提供完整的用餐體驗，山間沏的甜點與點心多由馮建綸妻子陳靜如親手製作，搭配茶及適量咖啡飲品，讓不喝茶的客人也能自在停留。馮建綸笑說，咖啡只是少部分，還是交給專業的來呈現比較適合，主要還是希望茶能成為空間中最溫柔、最耐喝的存在啦！

在品茶體驗上，山間沏保留傳統茶文化的核心精神，同時兼顧新手友善。店內提供兩種品茶模式，一是由店家協助沖泡，提供冷泡與熱泡茶，讓初次接觸茶的消費者能輕鬆品嚐；另一種則是自助泡茶體驗，客人可自行挑選茶葉，並依照店家提供的沖泡方式與茶器，親手沖泡出屬於自己的茶湯，回歸品茶的靜心與節奏感。

為了讓茶文化更貼近日常，山間沏也系統性地規劃品項分類，包括「山間茶事」原葉手沖茶、「山間特調與咖啡」、「山間炊事」茶入料理、「沏茶時光」自助泡茶體驗、「山間點點」點心甜品，以及「小山之選」茶與點心的搭配組合，讓不同需求的消費者都能找到適合自己的方式親近茶。

馮建綸表示，相較於單純販售茶葉，他更重視的是建立一個能與人互動、交流的茶空間。他希望，透過吃飯、喝茶這樣貼近日常的行為，讓年輕世代逐步認識鹿谷茶產業的深度與價值，也讓更多人看見，傳統茶鄉並非只能停留在過去，而是能在世代交替中持續成長。