溪頭65歲以上特惠票漲價！ 樹木遭洩憤亂塗鴉

南投溪頭自然教育園區，從今年元旦起調漲門票，其中針對65歲以上民眾的特惠票，從30元漲到40元，沒想到此舉引發民眾不滿，園區內樹木涼亭等多處地方，被寫下欺負老人、漲價無理的字眼，讓園方相當無奈，目前已經報警處理。





樹木上，遭到麥克筆亂塗鴉，斗大字眼寫著，漲價無理欺負老人，讓路過民眾，忍不住多看幾眼。沿著步道往上走，樹枝上被貼上紙條，同樣寫著漲價無理欺負老人，溪頭自然教育園區，近日出現多處亂塗鴉，讓園方相當無奈。

溪頭自然教育園區，在今年元旦調整票價，全票從220元變成250元，優待票180元變成200元，半票110元調漲為130元，針對65歲以上民眾的特惠票，則是從30元漲至40元，沒想到有民眾認為漲十塊不合理，憤而塗鴉洩憤。





園方補充，因為人事成本增加，加上園區內還有其他工程進行，考量營運成本，才會調漲票價，針對亂塗鴉行為，已經報警，未來也將派員加強巡視，只盼別再有不理性的行為發生。









