溪高企鵝盃歌唱大賽嗨翻全場 下一個「溪高五月天」正誕生





為提供校內熱愛歌唱、具備音樂潛力的學生一個盡情發揮的舞台，在溪湖高中學務處的指導下，溪高班級聯誼會，盛大舉辦兩年一度的「企鵝盃歌唱大賽」，堪稱溪高版的「好聲音擂台賽」。本次比賽吸引眾多學生踴躍參與，現場氣氛熱烈，宛如一場大型校園演唱會。

個人組賽事中，參賽者演唱曲目橫跨華語流行與西洋經典，包括〈其實〉、〈小美滿〉、〈雨愛〉、〈追光者〉、〈Love Story〉、〈至少還有你〉、〈人質〉及 IU 的〈Blueming〉等，學生或深情詮釋、或高音爆發，更有選手結合舞蹈演出，展現載歌載舞的全方位實力，現場掌聲不斷。

體組更是精彩可期，熱音社、吉他社與美音社及愛好歌唱的同學組隊飆美音，可謂精銳盡出，帶來〈刻在我心底的名字〉、〈天黑黑〉、〈手心的薔薇〉、〈浴室 2019〉等多首歌曲，嘶吼式演唱與海豚音輪番上陣，讓觀眾彷彿置身大巨蛋演唱會現場。

而壓軸登場的神祕嘉賓溪高大家長李明昭校長，他祝福所有在場師生新年快樂，並感謝學務處以及班聯會籌備本次歌唱大賽的辛勞，最後他也獻唱「愛拚才會贏」鼓勵所有溪高人，信心滿滿迎接2026年的到來。

企鵝盃歌唱大賽不僅是一場競賽，更是溪高培養學生展現自我、累積舞台經驗的重要平台，也讓校園充滿青春與夢想的旋律。隨著一首首動人旋律響起，屬於溪湖高中的音樂能量，也正悄悄醞釀，下一個「溪高五月天」或許就在其中。



