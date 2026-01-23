溫和男突變易怒狂！頭痛又頭暈 顱底長了大型腦下垂體腫瘤

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

頭暈、頭痛別輕忽！一名年逾40歲的男子，持續出現頭痛、頭暈與複視，甚至原本溫和的個性也像變了個人，變得易怒，與家人關係緊張，就醫檢查才發現，原來男子顱底深處長有大型腦下垂體腫瘤，直徑超過2.5公分。

收治病人的台北醫學大學附設醫院神經外科醫師陳淑美指出，男子不但長期出現頭痛、頭暈及複視等症狀，並伴隨眼窩壓迫感及鼻出血等症狀，且就診前一年性格開始出現變化，不再溫和開朗，取而代之的是易怒、情緒起伏大，妻子忍受不了一度要離婚。

北醫附醫整合跨專科團隊，經耳鼻喉科檢查後，於男子鼻腔深部蝶竇處發現息肉樣腫塊，核磁共振（MRI）檢查確認為顱底大型腦下垂體腫瘤，腫瘤直徑超過 2.5 公分，並向顱內上方生長，壓迫視神經及鄰近腦部結構，導致頭暈、頭痛等多項症狀。

陳淑美表示，考量腫瘤位置深且接近重要神經血管結構，醫療團隊評估後決定採經鼻內視鏡鏡微創顱底手術，無需傳統開顱，大幅降低手術風險並加快術後復原；手術於混合式手術室進行，整合高解析內視鏡系統、即時神經導航技術與術中影像設備，可精準定位腫瘤及其與視神經、動脈、腦組織。

醫療團隊手術成功完整移除腫瘤，病理結果證實為泌乳細胞型垂體腺瘤，手術後病人視力保留完整功能亦無產生神經功能缺損。

陳淑美說，男子術後恢復良好，接受神經外科、內分泌科、傳統醫學科、家醫科及眼科團隊照護，定期追蹤一年後，核磁共振檢查顯示腫瘤完全消失，無復發跡象，順利重返職場。另外，術後病人也恢復原本溫和開朗的個性。

陳淑美解釋，腦下垂體腫瘤造成性格改變，可能同時來自內分泌失衡與腦部結構性壓迫兩大因素；當荷爾蒙分泌失調，或腫瘤向上壓迫下視丘等情緒調控中樞，加上長期頭痛與腦壓不適，都可能導致易怒、焦躁與情緒不穩等行為變化。

陳淑美表示，多數腦下垂體腫瘤目前沒有明確病因，大部分為良性腫瘤，但因腦下垂體位於顱底中央且鄰近視神經，容易因為腫瘤壓迫周圍組織導致頭痛、頭暈、視力缺損，嚴重時還可能影響行走能力。另外，腦下垂體腫瘤也有可能影響荷爾蒙分泌，造成月經異常、不孕或生長激素分泌異常等狀況，若有上述情形建議立即就醫，爭取黃金治療期。

