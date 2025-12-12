溫和謝承均突變臉開罵 林萱瑜嚇壞跪下爆哭：你好兇

在《百味人生》中被謝承均兇罵嚇到，林宣瑜表示：「他平常很溫柔，一旦皺眉、提高音量，對我來說真的非常兇。」三立提供

林萱瑜在三立八點檔台劇《百味人生》中飾演從小備受寵愛，卻為了愛情與父母正面衝突的「恩曦」，為了不被看好的感情不惜槓上家人，林萱瑜直言：「她現在真的就只有叛逆，還談不上惡女，就是一個戀愛腦。」

她笑說，自己對戀愛腦非常不理解，為了讓自己說服自己進入角色，還特地找了身邊的「戀愛腦朋友」聊天，理解他們在感情中的選擇與思維方式。「這是一段很不可思議的奇幻旅程，原來可以為了一段大家都不看好的感情，用盡全力去爭取。」

林萱瑜自爆對戲秒哭：不能被自己喜歡的人兇

飾演「嚴父」的謝承均，面對女兒的衝突情緒爆發，不少網友表示「第一次看到謝承均這麼生氣」、「情緒真的很嚇人」。謝承均坦言，一開始接到劇本相當掙扎，必須重新揣摩父親在情感與責任之間的拉扯，「真正理解當爸爸，和有沒有小孩，心境真的完全不同。」

廣告 廣告

林萱瑜表示，與飾演父親的謝承均對戲情緒特別好發揮，因為私下有交情，當對方在鏡頭前突然變得嚴厲、兇狠時，「我的眼淚真的完全不需要準備，說掉就掉。」尤其近期播出的重頭戲，包含向父親下跪、說出「女兒不孝」等情緒滿載的台詞，拍攝當下情緒幾乎滿到喊卡後，仍能馬上進入狀態。

謝承均在《百味人生》中飾演嚴父，對女兒林宣瑜的戀愛腦很頭痛。三立提供

謝承均：女兒是上輩子情人不能受委屈

林萱瑜特別提到，謝承均在劇中嚴父形象與私下反差極大，讓她更容易投射情緒，「他平常很溫柔，一旦皺眉、提高音量，對我來說真的非常兇，我又是一個很不能被自己喜歡的人兇的人，這反而成為很好的表演刺激。」

謝承均則笑說，私下甚至被林萱瑜抱怨「你真的太兇了！」但他認為，嚴父的本質仍是疼愛與不捨，「女兒是爸爸的上輩子情人，不能忍受她受委屈。」

林萱瑜坦言，這次演出也讓她跨過自己很大一個心理關卡。她期待角色能因「擔心被搶走、發現對方心不在自己身上」而有所反應，甚至為愛做出更大、更瘋狂的行動。「如果真的要逆襲，我希望恩曦可以變聰明一點，不要只是傻傻談戀愛，被傷害也不反擊。」她也直言自己對感情潔癖相當嚴重，相當期待恩曦在發現真相後，是否會由愛生恨、性格翻轉，帶來更極端也更具爆發力的表演。



回到原文

更多鏡報報導

73歲廖峻三度中風！ 老友澎澎曝近況：體內植入「12支支架」撿回命爆哭

范冰冰赤腳插秧影片曝光！毀容式演技奪金馬 餵水蛭「重生血淚史」曝光

17年後王晶驚曝陳冠希「豔照門」內幕！ 揭外洩關鍵非電腦送修：是他愛炫耀