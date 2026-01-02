溫哥華僑胞參與元旦升旗 台裔二代掌旗表認同

（中央社記者程愛芬溫哥華1日專電）溫哥華僑界舉辦慶祝中華民國115年元旦升旗典禮，今年由年輕台裔二代掌旗和升旗，象徵世代傳承中華民國精神。在海外出生或成長的年輕一代對參與活動感到興奮和驕傲，樂意承擔更多愛護台灣的責任。

元旦升旗典禮每年都由加拿大多元文化中心主辦，獲駐溫哥華經濟文化辦事處、僑務委員會、其他僑社組織等支持。今年活動特色是由溫哥華海外青年文化大使（FASCA）擔任「護旗手」，30多位年輕台裔二代擔任掌旗、立旗和升旗等重要工作。

隨後，100多名與會者高唱加拿大和中華民國國歌，並在國旗歌聲中注視國旗緩緩上升，與會嘉賓合切「元旦蛋糕」，祝新年快樂。

年輕孩子周宥希初次參加溫哥華升旗活動，感到興奮又驕傲，沒想到有那麼多僑胞來參加。「無論男女老少，大家大聲唱國歌、大聲祝中華民國和台灣人民新年快樂，很熱血的感覺。」

台裔的鍾幸妤說，參加這個活動進一步讓年輕一代認識中華民國建國歷史。「看到115年這個數字，大家就會好奇地問、找到答案。」

升旗手之一洪鈵翔14歲隨父母移民加拿大，之後年年參與溫哥華升旗活動，今年第一次帶著2歲多的兒子來參加。

他說，加拿大溫哥華和維多利亞的先僑們是當年支持國父孫中山創建中華民國的重要力量。這段歷史淵源很珍貴，他從未忘記，也希望兒孫輩都謹記這份聯繫。

加拿大多元文化中心主任羅濟揚很欣慰海外年輕一代也認同並關心中華民國。他指出，日前中國發動環台軍演，僑胞們都憂心忡忡。大家雖在海外，仍希望多為台灣做些事，也希望台灣朝野同心協力，不要內耗。

溫哥華台灣貿易中心主任邱仕敏表示，即使身在海外，也可以成為催動台灣變得更強大的力量。只要大家都有心出力，就能像催動引擎一樣，持續讓它保持運轉。

駐溫哥華辦事處副處長邱建義說，新的一年希望台加關係持續加溫，讓台灣走進加拿大、走向世界，也希望世界能走進台灣。（編輯：陳妍君）1150102