溫哥華文具發放 伴清寒生迎接新學期

物價高漲壓力大，開學成了弱勢家庭沉重的負擔。加拿大溫哥華的慈濟志工連續12年關懷當地一個貧困社區，這次捐贈250份書包與文具，為當地學童帶來新學期的希望，同時減輕家長。

開學前夕，慈濟志工帶著滿滿的祝福與250份書包和文具，來到溫哥華東區的貧困社區，送上孩子們最期待的上學禮物，這也解決了許多父母心中的擔憂。

家長 伊萊喬登：「我和兒子住這社區兩年半，慈濟給予這些物資，對我們意義重大，非常感謝慈濟的幫助。」

近年來物價高漲，這個社區的原住民比例高、低收入家庭多，許多父母每天為租金、伙食費煩惱，開學前更是壓力大增。這次志工還捐贈了營養金給學前托兒中心，幫孩子補充營養，也支持家長安心工作。

基督教女青年會經理 凡妮莎：「我們衷心感謝慈濟，連續12年支持我們，幫助在東區的貧困社區。」

抽靜思語，最溫馨的時刻。

「(靜思語)懂得照顧好自己，就能使父母寬懷。」

「(靜思語)今天只有一次，應好好把握做該做的事，是啊，沒錯，每一天都是好日子，都是美好的時光，當然，好的，謝謝。」

關懷行動，十二年來沒有間斷。志工總是細心按孩子的年齡分級選購、包裝，還放進了靜思語書籤，把祝福也一併放到書包裡。

