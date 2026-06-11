溫哥華獲選世界盃球迷體驗最佳城市 將辦7場賽事

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（中央社記者程愛芬溫哥華11日專電）2026年FIFA世界盃足球賽即將開踢，主辦城市之一溫哥華被選為球迷體驗最佳城市，整座城市已充滿濃厚賽事氣氛，拉丁社區還特別設了球迷專區，眾人皆興奮迎接13日在溫哥華舉行的首場比賽。

本屆世界盃首創北美洲3國，即美國、加拿大、墨西哥聯合舉辦，48支參賽隊伍會在16個城市的球場競技，其中溫哥華總共舉辦7場比賽，比多倫多6場還多。

根據Action Network最新公布的一項調查顯示，在世界盃16個主辦城市的球迷體驗評比中，溫哥華拿下冠軍。

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如今溫哥華整座城市都充滿足球電力，尤其在比賽場地 卑詩體育館（BC Place）附近，到處可見FIFA的旗幟、矚目的球星廣告；附近的溫哥華科學館甚至將本身圓形建築變身成一顆巨大足球。若遙望北面松雞山（Grouse Mountain），可見山坡上掛出了一幅挑戰金氏世界紀錄的巨大加拿大國旗。

溫哥華市民蜜雪兒（Michelle）說，印象中上一次滿城熱情又歡喜的時刻應是2010年主辦冬季奧運，沒想到2026年能辦世界盃，「我太開心了，整個城市都改頭換面了，到處充滿刺激感」。

溫哥華大約有6萬拉丁美洲裔居民，而足球一向是最受拉丁美洲人追捧的運動，為了迎接FIFA盛事，溫哥華拉丁美洲社區擴大舉辦每年7月在Jonathan Rogers Park登場的太陽狂歡節（Carnaval del Sol）。

太陽狂歡節是太平洋西北地區規模最大的拉丁美洲慶典，是展現音樂、舞蹈、傳統和美食的絕佳平台。活動總監穆利優（Paola Murillo）表示，今年適逢世界盃，所以規模特別盛大，一連3天嘉年華，共有350位藝術家登台演出，結合足球文化，打造一場極致的拉丁美洲夏日盛宴。

穆利優說，世界盃賽事長達一個多月，為了讓球迷的激情能凝聚又延續，因此他們在市中心煤氣鎮區（Gastown）特別開設一個球迷區，內有音樂、舞蹈、美食、飲品，歡迎所有人一起來看球、歡呼，感受激動人心的每一刻，「我們為所有拉丁國家加油，從墨西哥一直到阿根廷，我們非常興奮，有梅西會出賽，還有很多很棒的球員」。

墨西哥裔溫哥華居民Valeria在球迷區內享受著音樂和舞蹈，她說，在這裡看球氣氛很棒，每個人都可以為自己喜歡的球隊加油。儘管身穿墨西哥球衣，但她說，會為墨西哥和加拿大都加油。

世界盃不僅是與吃喝玩樂的風潮搭上線，更重要的是激勵愛踢球孩子的動力，在城市內的許多運動場，都可以見到教練帶著小足球健將們勤練足球。

曾參加2006年和2010年冬奧比賽的加拿大滑雪選手盧仙泳（Alexa Loo）說，主辦世界盃是個好機會，能鼓勵年輕孩子進一步熱愛運動，「因為你看到世界級球員的表現，你會希望自己也變得更好」。（編輯：張芷瑄）1150611