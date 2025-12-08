溫哥華街友發放 禦寒物資暖心窩

加拿大溫哥華慈濟志工，每個月到奧本海默公園向街友發熱食。由於氣溫轉冷，最近一次關懷，還貼心加送禦寒衣物，祈願他們有個溫暖的冬天。

溫哥華奧本海默公園，這一幕很顯眼。志工們手拿靜思語的橫幅與街友分享，街友的「YES」聲此起彼落。

帶動手語歌「一家人」，跨越語言、種族和宗教的隔閡，現場街友感動得直呼「好美」。

志工 鍾佳倫：「我們的環境太舒適了，所以有的時候，其實我們有能力可以照顧到更多的人，我覺得是很好的一件事情。」

廣告 廣告

物資準備就緒，有禦寒的外套、手套跟圍巾，志工還為他們試穿，另有攤位是熱食區。一份三明治和酥鬆的麵包，加上志工和藹可親的態度，真是暖胃又暖心。

街友 蘭德爾：「(從活動)我看見了希望 看見了喜悅，也看見了祝福 (喜悅與祝福)，還看見了上帝的愛。」

這場發放活動，不只溫暖了406位街友的身心，更讓愛的力量，在溫哥華的寒風中持續傳遞長長久久。

更多 大愛新聞 報導：

溫哥華文具發放 伴清寒生迎接新學期

加拿大救世軍庇護所 冬令發放義剪服務

