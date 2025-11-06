溫妮喊冤「沒這麼愛哭」 下一秒飆淚：你們很奇怪耶

溫妮舉辦生日演唱會。（圖／相映音樂提供）

溫妮日前舉辦2025「未完成」演唱會，與粉絲們歡度生日，演唱會名稱來自溫妮對自己的期許與高要求，她坦言好像在每個角色都沒有完成自己想要的里程碑，但今年挑戰了全方面的工作，例如重啟YouTube頻道經營內容，更以演員身分入圍金鐘獎，因此精心準備了這場生日音樂會與粉絲們相聚。

溫妮對於工作總是全心全力付出，讓自己無論在哪個領域的在每個角色都努力去完成，為了這次演唱會，她換了三套造型、首唱了兩首尚未發表的demo、甚至用吉他自彈自唱，期許能趕緊有機會推出新歌給大家聽。團員小魏魏嘉瑩擔任嘉賓，兩人合唱〈是不是又欠揍了〉掀起全場高潮，更送上生日蛋糕給壽星一個大大驚喜，還有喜歡的公仔做為禮物。溫妮許下生日願望：「希望身邊的人都健康快樂，也期許自己越來越好！」

溫妮邀請魏嘉瑩擔任嘉賓。（圖／相映音樂提供）

有趣的是，向來淚腺發達的溫妮先跟粉絲們打預防針：「說真的我沒有那麼愛哭，我只是感性的事情，容易比較多而已！所以今天希望大家不要逼哭我好嗎？你們很奇怪耶，喜歡看別人哭唷？」最後還是流下了感動淚水。看著粉絲們一路追隨支持，溫妮說出心中滿滿感謝：「我的未完成有你們才完整！一年一度的生日演唱會，又和你們聚在一起了！不管是新朋友老朋友，都很謝謝你們今天把365天其中一天空出來給我。謝謝溫泉蛋，相約明年見！」

黃霆睿在生日音樂會特別感謝媽媽的栽培。（圖／相映音樂提供）

而同門的黃霆睿也舉辦生日音樂會，歌迷製作出道以來的紀念影片當為驚喜禮物，黃霆睿感性告白：「自己不是個很會說話的人，但最要感謝自己的媽媽及家人一路以來的支持，也希望之後有更多更大的舞台可以演唱給大家聽。」他也特別致謝媽媽對於音樂上的栽培：「我特別想感謝一個人，那個人就是我媽媽。我覺得從學音樂開始，有她的支持到現在，我覺得很感謝，如果沒有她的話，其實今天我可能沒辦法站在這邊，拿著麥克風唱歌給大家聽。」

