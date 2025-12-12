溫妮戴維斯過馬路遭撞！送醫搶救後宣告不治 享壽60歲

資深美國女星溫妮戴維斯（Wenne Alton Davis）驚傳意外逝世，享壽60歲。她的經紀人傑米哈里斯（Jamie Harris）稍早在Instagram證實了這個噩耗，並貼出兩人合照悲痛悼念：「除了愛沒有任何想說，我的老朋友希望你安息，永遠思念你。」

溫妮戴維斯意外逝世，享壽60歲。（圖／翻攝自溫妮戴維斯IG）

根據外媒報導，溫妮戴維斯8日在紐約曼哈頓中城過馬路時，遭一輛左轉的黑色凱迪拉克SUV撞上，的頭部和身體都有嚴重挫傷，隨即被救護車送到西奈山醫院，經搶救後仍宣告不治。

廣告 廣告

當地警方表示，肇事的是一位61歲男性駕駛，事發後沒有逃逸、留在現場配合調查。紐約市警察局高速公路交通事故調查小組還在調查事故主因，尚未對該駕駛提出起訴。

溫妮戴維斯經紀人傑米哈里斯貼出兩人合照悲痛悼念。（圖／翻攝自傑米哈里斯IG）

溫妮戴維斯出道近20年，是許多影集和作品中常見的綠葉配角，曾在熱門影集《漫才梅索太太》第5季中飾演一名警察，在2011年電影《羞恥》中演出的也是警察。近年作品還有電視劇《新阿姆斯特丹》、《盲點》、《Girls5eva》、《火線救援》等。

延伸閱讀

WBC/徵召進度相當順利！蔡其昌：目前沒聽到有人拒絕

WBC/張奕證實獲邀約！強烈意願想打 期待對決大谷翔平

中職/樂天喜事又一樁！ 林承飛、前啦啦隊女神完婚