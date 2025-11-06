溫妮才喊「沒那麼愛哭」！下秒突失控淚崩：你們很奇怪耶

記者徐珮華／台北報導

溫妮日前舉辦2025「未完成」演唱會與粉絲歡度生日，演唱會名稱來自於她對自己的期許與高要求。她覺得自己在每個角色都尚未達成心目中的里程碑，但2025年重啟YouTube頻道、以演員身分入圍金鐘獎，歌手部分則在創作女團「BOOM！怪物星人」持續推出新作、巡迴演出，也精心準備生日音樂會與粉絲相聚，給予自己全方位的工作挑戰。

溫妮舉辦「未完成」演唱會，一度失控淚崩。（圖／相映音樂提供）

為了這次演唱會，溫妮更換3套造型、首唱2首尚未發表的demo，甚至用吉他自彈自唱，期許趕緊推出新歌給大家聽。團員魏嘉瑩（小魏）擔任嘉賓，兩人合唱〈是不是又欠揍了〉掀起全場高潮，更送上生日蛋糕和她喜歡的公仔做為禮物。溫妮許下生日願望：「希望身邊的人都健康快樂，也期許自己越來越好！」

有趣的是，向來淚腺發達的她，先跟粉絲們打預防針：「說真的我沒有那麼愛哭，我只是容易比較多感性的事情而已！所以今天希望大家不要逼哭我好嗎？你們很奇怪耶，喜歡看別人哭唷。」最後還是流下了感動淚水，說出心中滿滿感謝：「我的未完成有你們才完整！一年一度的生日演唱會，又和妮們聚在一起了！不管是新朋友老朋友，都很謝謝你們今天把365天其中一天空出來給我。謝謝溫泉蛋，相約明年見！」

溫妮演唱會邀請魏嘉瑩擔任嘉賓。（圖／相映音樂提供）

除了溫妮以外，黃霆睿（Ray）也在出道4年首度舉辦個人演唱會「Chapter 113」生日音樂會，邀請好友林宇擔任嘉賓，歌迷更為他製作出道以來的紀念影片作為驚喜禮物。他特別感謝媽媽對於音樂上的栽培：「從學音樂開始，有她的支持到現在，我覺得很感謝。如果沒有她的話，今天我可能沒辦法站在這邊，拿著麥克風唱歌給大家聽。」

演唱會結束後，黃霆睿特別製作一段影音，向歌迷傾訴內心的謝意：「生日這天，想送大家一個禮物，希望將演唱會中想對大家說的話分享出來。想好好的感謝每一位支持著、關心著、陪伴著我的朋友們，謝謝你們陪著我寫下了Chapter 113。生日是我的部分，但快樂是我們一起擁有的。」

黃霆睿出道4年首度舉辦演唱會，感謝媽媽及歌迷支持。（圖／相映音樂提供）

