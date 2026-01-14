溫子仁看到一半落荒而逃？ 新片《墓乃伊》引發好萊塢最新八卦

新片《墓乃伊》重現令人膽戰心驚的傳說，但不是大家熟悉的《神鬼傳奇》系列，而是全新的故事。（華納兄弟提供）

新片《墓乃伊》（Lee Cronin's The Mummy），雖然望文生義指的是木乃伊 ，但不是大家熟悉的《神鬼傳奇》系列，而是導演李克寧（Lee Cronin）原創的故事，給「木乃伊」這個在影壇已經立足多年的恐怖題材，帶來新的面貌。

故事從一位記者的年幼女兒在沙漠中神祕失踪並音訊全無—8年後，當她突然出現在家人面前時，這個早已破碎的家庭震驚不已；原本應該是重逢的喜悅，卻逐漸演變成一場活生生的惡夢。

來自愛爾蘭的導演李克寧，前作《鬼玩人：復活》成功地給予這系列注入了新的活力，因此讓《墓乃伊》格外受到矚目。不過就在電影宣佈4月要對外放映時，卻傳出超級大八卦，就是本片的製片人、鼎鼎大名恐怖片導演溫子仁，卻在日前欣賞本片時，看到一半就逕行離場，因此外界揣測非常有可能是電影本身品質不佳，導致溫子仁也看不下去。

不過這條八卦已經被澄清，表示完全都是不真實。但是《墓乃伊》片中的確有幾個鏡頭，讓觀眾看到非常受不了，足以媲美《懼裂》片尾那場血漿不用錢的大噴發，還有《滿血復活》用各種手法描繪主角身體細微的變化，絕對坐立難安。包括有隻蠍子跑進某人的嘴裡，割斷了聲帶，使其無法說話，導致另外一個人不得不用手伸進對方喉嚨、按壓的方式，使其得以說話。這種噁爛的情節，光是文字敘述就有夠超級不舒服，真的拍出來應該會讓人想逃之夭夭，難怪會傳出讓溫子仁看不下去、提早離場的八卦了。

