溫差大心血管拉警報！大夜班族群注意 低溫恐讓血壓飆升

冷氣團持續影響全台，氣溫自昨日開始下降。國民健康署警告，低溫環境易致血管收縮、血壓升高，增加心臟病與中風風險，長者、三高患者及戶外工作者應特別留意。

血壓容易因戶外溫差突然升高，民眾外出務必做好保暖。（示意圖／Pixabay）

國民健康署署長沈靜芬指出，血壓容易因戶外溫差突然升高，民眾外出務必做好保暖。她特別提醒，本週日全台北、中、南多地將舉辦大型馬拉松賽事，清晨於低溫中開跑，參賽者與陪同民眾務必做好暖身與保暖準備，避免低溫誘發身體不適。

週三至週六受輻射冷卻影響，早晚溫度更加寒冷。國民健康署表示，除三高患者、長者外，輪值大夜班、早出晚歸或長時間戶外工作的民眾，也應特別注意低溫與溫差對健康的影響。

針對長者族群，國民健康署表示，長者因末梢循環較慢、體溫調節能力較差，低溫時容易出現心臟不適、頭暈或血壓波動，增加心血管事件與跌倒風險。無論何時，只要有起床動作，務必遵守「慢、熱、起、穿、行」原則，先在床上活動四肢、伸展暖身，坐在床邊穿好衣物後再下床，起床後避免動作過於急促，並補充溫開水。建議長者避免在清晨氣溫最低時過早出門運動，如需外出，務必做好頭頸、四肢及腹部等全身保暖。

長者避免在清晨氣溫最低時過早出門運動，如需外出，務必做好頭頸、四肢及腹部等全身保暖。（示意圖／Pixabay）

對於心血管疾病與三高高風險族群，國民健康署強調，三高及心血管疾病患者在低溫環境下，更容易因血管收縮導致血壓升高，增加中風與心肌梗塞風險，低溫更要穩定慢性病控制。民眾應定期量測及記錄血壓、血糖等數據，並遵照醫囑按時用藥及維持情緒穩定。

針對早出晚歸工作者與戶外活動族群，國民健康署指出，輪值大夜班、清晨外出工作或長時間在戶外跑步、運動或活動的民眾，容易暴露在低溫與溫差中。本週日多場馬拉松賽事將於清晨低溫下進行，提醒參與者與戶外運動族群應採多層式穿搭，注意頭頸與四肢保暖，避免喝酒暖身；運動或勞動前務必先充分暖身，若感到身體不適，應立即停止活動、充分休息並儘速就醫，確保自身安全。

出現中風徵兆（無法完成「微笑、舉手、說你好」任一動作），請勿自行開車，應立即撥打119。（圖／國民健康署）

國民健康署提醒，民眾若出現心悸、胸悶、胸痛、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病症狀，或出現中風徵兆（無法完成「微笑、舉手、說你好」任一動作），請勿自行開車，應立即撥打119，並記下發作時間，把握黃金治療期。

國民健康署強調，連日低溫來襲，保暖不只是多穿一件衣服，更關乎心血管與慢性病的穩定控制。留意日常生活中的小細節，做好保暖、規律服藥、維持良好生活習慣，才能在寒冷天氣中降低健康風險，平安度過低溫時期。

