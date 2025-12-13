溫差大？ 台鐵善化-新市地面下沉鐵軌斷裂 延誤11列車

台南市 / 綜合報導

台南車站每天運量大約5萬人，全國排名第3，沒想到今(13)日上午10點，1輛南下列車通報，善化站和新市站之間的鐵道發生地面下陷、鐵軌斷裂的嚴重狀況！好在工作人員緊急封鎖斷裂的路段，立刻改用另外2條鐵軌通行，經過2個半小時搶修完畢，中午恢復雙向通車，總共影響11列次45分鐘，原因可能跟溫差大有關。

火車疾駛而過沿著軌道順行，有眼尖的駕駛員從對向經過，發現到路面怪怪的火速通報，一查發現不得了軌道陷下去，明顯有上下落差就怕出意外，趕緊封鎖工作人員進場搶修，斷開連接點重新讓軌道復位，加緊回填完鐵軌枕木下石頭，迅速搶通但還是有班次延誤。

受影響乘客說：「我們都提早來了，(列車)它又晚到，會時間差越久啊，(台鐵)它說好像是那個鐵軌壞掉吧，裂開吧，車子有時候狀況很多啊，第一次聽到裂開的。」好在區間車駕駛員經過發現，台南善化和新市站往來路段，在中正路平交道南端廿公尺，除了路線下沉鋼軌也有斷裂，今日上午10點就通報異常，立即封鎖停用巡查過半小時，改二三股行車當下解除封鎖，直到中午12點半搶修完畢，恢復雙向通行影響十一列次。

乘客上車，中途一度快車通過降速行駛，確認無虞列車正常全速通過，好在駕駛員機警沒發生事故，至於鐵軌怎麼會突然就斷裂，象署預報員劉沛滕說：「南部地區，我們這幾天大致上，都是一個偏晴朗的天氣型態，因此在比較空曠的，南部的地區，事實上日夜溫差相對是大一些。」

看看新市和善化今日氣溫，清晨六點都只有17度左右，上午10點就已經超過廿三度，在4個小時內升溫大約6度，鐵軌沒遮蔽物加上太陽直曬，溫差一拉大很可能造成斷軌，但確切的原因台鐵還要釐清。

