溫差大！回暖再降溫「洋蔥穿法」救命 醫：這族群須當心

天氣變化多端！週末氣溫飆升30度，下週一東北季風增強又將使溫度下降。醫師提醒大溫差恐增加心肌梗塞、猝死風險，建議民眾採「洋蔥式」穿衣法因應。超商業者看準保暖商機，掀起襪子大戰！一方主打日本同款襪在台就能買，另一方推出多達12色MIT襪款，銷量翻漲將近4倍，成為消費者禦寒首選。專家也呼籲，未來一週天氣溫差大，應做好保暖工作，避免感冒著涼。

搶攻保暖商機，萊爾富推出12款MIT襪子，相關銷量也比前期，成長將近四成。（圖／TVBS）

天氣變化起伏大，超商業者積極搶攻保暖商機。目前超商襪子大戰又有新競爭者加入，網友推薦的條紋款襪子提供多達12種顏色選擇，甚至還有壓力襪版本。而襪子市場的先驅除了過去熱賣的木村襪外，現在更推出秋冬新色系。這兩家超商襪子的主要差異在於，一家主打多樣顏色選擇，另一家則以秋冬季節配色為賣點。網友表示，現在不必特地到日本購買或尋找代購，在台灣就能買到包含襪子、外套和短袖發熱衣等保暖商品。

全家推出的襪子過去引發不少熱潮，這回趁勝追擊推出秋冬配色款。（圖／TVBS）

雖然週末溫度回升至27至30度，但日夜溫差可達10度，台安醫院家醫科主任翁珮瑄建議民眾採用「洋蔥式」穿搭方式，內層使用排汗衣等吸汗材質，中層選擇保暖衣物，外層則是易於穿脫的外套，並建議隨身攜帶圍巾和帽子。她強調，溫差大時猝死機率增加，心血管疾病患者和長者需特別注意，每降溫1度，心肌梗塞風險就會上升。

氣象署表示，下週一白天天氣還算穩定，但到了下週一晚上東北季風就會逐漸增強，溫度也會下降。（圖／TVBS）

氣象署天氣預報員林伯東表示，下週一東北季風增強，預計各地溫度將下降2至4度，先濕冷再轉冷。北部及東半部地區將開始降雨並轉涼，下週一晚至週二，北部和中部低溫在17至20度之間。下週三、四仍受東北季風影響，北部和東北部較涼，中南部和花東地區早晚涼爽。

對於是否可能有颱風生成，台灣颱風論壇指出，下週菲律賓至南海之間將有熱帶系統活動，但因位置偏南，水氣北上幅度有限。天氣風險評估認為，該系統距離台灣遠，預計不會直接影響台灣。前氣象聯隊長林得恩解釋，由於距離台灣較遠，只有零星水氣可能帶到台灣附近，但颱風是否完全不會影響台灣，仍需持續觀察。未來一週天氣和溫度變化大，大家應做好早晚保暖工作，避免感冒著涼。

