溫差大！心肌梗塞恐爆發 前1個月會「胸痛、肢體痛、呼吸困難」

氣溫逐漸下降，心血管疾病風險隨之攀升。冬季寒冷使動脈收縮，大幅提高急性心肌梗塞發生機率。這類疾病主要源自冠狀動脈阻塞，可能是動脈硬化或血栓形成所致，導致心臟無法獲得充足氧氣供應。

冬季寒冷使動脈收縮，大幅提高急性心肌梗塞發生機率。 （示意圖／Pixabay）

心肌梗塞的症狀相當多變且難以辨識，特別是女性、老年人及糖尿病患者，可能不會出現典型胸痛，而是表現為背痛、疲勞或焦慮等非典型症狀。專家指出，若在心臟病發作前一個月內出現胸部悶痛，同時伴隨左側手臂、頸部或背部不適，甚至呼吸困難及冒冷汗，這三大警訊應立即重視並尋求醫療協助。

心肌梗塞發作後的黃金救治時間僅有90分鐘。醫學專家表示，若能在此關鍵時間內接受適當治療，可將心臟損傷降至最低程度。因此，當懷疑心臟病發作時，應立即停止一切活動並撥打119求救。每延誤一分鐘，患者存活率就會下降7%至10%。

心肌梗塞的症狀多變，特別是女性、老年人及糖尿病患者，可能不會出現典型胸痛，而是表現為背痛、疲勞或焦慮等非典型症狀。 （示意圖／Pixabay）

預防心血管疾病的關鍵在於維持規律運動、健康飲食習慣、戒菸以及定期測量血壓。良好的生活方式不僅能提升整體生活品質，更能有效降低心肌梗塞的發生率。專家建議，心血管疾病的預防應成為每個人日常生活中的重要目標，尤其在寒冷季節更應特別注意。

