溫差大！新竹今晨僅５度「中南部恐飆28度」 颱風最快「這時候」生成

氣象署指出，今、明（14、15）2天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。另外，熱帶性低氣壓TD01在今天凌晨生成。

熱帶性低氣壓生成！ 成颱時間曝

氣象署指出，熱帶性低氣壓TD01號，中心氣壓1004百帕，今日2時的中心位置在北緯8.8度，東經131.7度，即在馬尼拉東南東方1330公里之海面上（鵝鑾鼻東南方1860公里之海面上），以每小時16公里速度向西北方向前進，有發展為輕度颱風的趨勢。

熱帶性低氣壓生成。（取自氣象署官網）

氣象專家吳德榮則說，最新歐洲模式系集模擬顯示，菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、週五、六（16、17日）成颱的機率已高達90%。模擬路徑大致在菲律賓呂宋島東方向東北迴轉，之後轉向東南東打轉，並有逐漸減弱消散的現象。

今早16縣市低溫特報 新竹關西僅5度

氣象署今早對16縣市發布低溫特報，其中新竹縣、苗栗縣亮橙色燈號，有6度以下氣溫發生的機率；新北市、基隆市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、金門縣為黃色燈號有10度以下氣溫發生的機，今天早上，新竹縣關西已經測出5度的低溫。

氣象署說，今天清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地仍偏冷，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度，其中北部及南投近山區平地或河谷有局部10度左右或以下低溫發生，花東地區低溫約16至18度，應做好保暖的措施。

日夜溫差大！ 中南部恐飆28度

氣象署表示，白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至24度，中南部高溫27至28度，各地日夜溫差大，建議適時調整衣物避免著涼；天氣方面，環境偏乾，各地大多為晴到多雲的天氣，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，離島天氣的部份，澎湖晴時多雲，17至22度，金門晴時多雲，11至20度，馬祖晴時多雲，11至16度。

