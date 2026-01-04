溫差大！民眾一早排湯包店 台南下營清晨「6.9度低溫」

高雄市 / 綜合報導

清晨受到輻射冷卻影響，氣溫比較低，而西半部的日夜溫差，也還是很大，高雄一間老字號早餐店，一早就有許多民眾來排隊，都說有多穿一點保暖，天氣冷也會想吃熱的，另外在台南有棗園青農，主動爭取架設氣象觀測站，讓果農們可以在第一時間，知道當天氣溫等狀況，像是昨(3)日清晨，就在楠西測到8.8度低溫，今(4)日下營，也只有6.9度低溫，民眾得多注意保暖。

打開蒸籠熱氣蒸騰，一個個飽滿湯包出爐，一口咬下，暖胃又暖心，在冷冷的天氣，很適合當作早餐，位在高雄，開業超過70年的早餐店，一早門口外，就大排長龍，高雄早晚天氣涼，民眾都有多穿一點，民眾說：「穿暖一點啊，要注意保暖，這家有名啊，我今(4)日是來這邊，把東西帶回台北。」

民眾說：「要注意保暖，因為早晚溫差大，然後中午又很熱，評價還不錯，(天氣又冷想說吃熱熱的)，對。」天氣冷颼颼，鏡頭轉到台南楠西的棗園，這邊有氣象觀測站，青農主動聯繫架設，讓果農們能夠第一時間，更清楚當天狀況做應變，減少作物損害。

百大青農林一夫說：「它會觀測，溫度，濕度，雨量，以前就只會覺得，好像我們這邊真的特別冷，或夏天特別熱，然後，不知道到底確切幾度。」

前氣象局局長鄭明典，也分享指出輻射冷卻低溫，高雄、台南都有上榜，像是昨(3)日清晨，台南關廟楠西都測出低溫，今(4)日下營，只有6.9度，佳里也只有7.2度，台南下營社區發展協會理事長陳義方說：「有問老人家，今天(4號)感覺怎麼樣，就穿暖一點，穿暖一點，還好。」

氣象署提醒，西半部日夜溫差還是很大，民眾要記得適時加件衣服，別被陽光騙了，而新冷氣團也在5日報到，預計影響到9日，可能達到寒流等級，要多多注意保暖。

