溫差大！「腳中風」威脅老菸槍、三高患者 嚴重恐截肢

近日氣溫驟降、驟升，醫師提醒心血管疾病可能爆發！醫師提醒，糖尿病、腎臟病患者及有抽菸習慣或三高問題者，是「腳中風」的高危險群，應特別留意防範。台南市安南醫院醫療副院長陳偉華指出，這類患者平時可能無異狀，但冬季氣溫驟降時，血管收縮會導致原本岌岌可危的病灶爆發，出現走路疼痛、跛行、腳部冰冷發黑等警訊。

醫師提醒，糖尿病、腎臟病患者及有抽菸習慣或三高問題者，是「腳中風」的高危險群，應特別留意防範。 （示意圖／Pixabay）

陳偉華分享，一名81歲蔡姓老先生今年初因腳部出現大片潮紅且行走困難就醫，檢查發現大腿血管鈣化嚴重，連導管的導絲都無法穿過。陳偉華採用美國最新研發的「周邊血管內碎石術」（PIVL）治療，成功打通患者大腿動脈血管，挽救了瀕臨截肢的腿部。

「腳中風」治療方式包括藥物、微創介入與繞道手術。陳偉華解釋，繞道手術適合較年輕、血管阻塞長度較長且鈣化嚴重，同時具有良好自體大隱靜脈血管可移植的患者，術後通暢率佳，但手術時間較長。而微創手術因採局部麻醉，手術時間約30分鐘到2小時，更適合年長、癒合能力差及麻醉風險高的患者。

針對高度鈣化的血管，陳偉華表示，這類血管打通後容易再阻塞，且不適合放支架。蔡老先生就診時血管鈣化嚴重，加上年紀已高，陳偉華使用PIVL將鈣化結構震裂出縫隙，再以塗藥氣球增加通暢率，手術僅花一個多小時。一個月後，醫師為蔡老先生處理另一隻鈣化更嚴重的腿，追蹤八至九個月後，患者行走正常，血流指標也大幅改善。

從近兩千例下肢動脈介入手術經驗中，陳偉華發現PIVL震波氣球在斑塊碎裂過程中不會產生斑塊脫落併發症，能降低介入手術複雜度及減少末梢血管缺血風險，大幅提高治療安全性。對於重度鈣化病灶，震波可更均勻地減少斑塊體積，達到最大的減積效果。

對於周邊動脈阻塞高危險群，尤其是老菸槍和三高患者，冬季氣溫驟降時更應特別注意腳部健康，及早發現問題並尋求適當治療。 （示意圖／Pixabay）

陳偉華進一步分析，無論是塗藥氣球、斑塊旋磨術或PIVL震波氣球等治療血管鈣化的減積手術，目標都是讓血流能維持二到五年。他建議患者可向醫護人員詢問廠牌產地差異、費用以及是否能降低支架使用與併發症。同時警告，若介入手術後不控制三高或持續抽菸，血管阻塞將更快復發。

「能走路才有健康」，陳偉華特別提醒高危險群必須「每年一次」進行周邊血管檢查，強調「外觀看不出來，不代表血管沒問題」。他表示，早期用藥控制，遠比等到腳發黑才急著打通血管來得安全，也能節省醫療支出。對於周邊動脈阻塞高危險群，尤其是老菸槍和三高患者，冬季氣溫驟降時更應特別注意腳部健康，及早發現問題並尋求適當治療。

