溫差大！西半部、宜蘭清晨探9度白天回暖 下週二冷空氣南下挑戰寒流等級

今（14）日受輻射冷卻效應影響，清晨各地氣溫偏低，西半部及宜蘭低溫普遍僅9至14度，局部近山區平地更出現10度左右低溫；不過隨著白天太陽露臉，氣溫將迅速回升。北部及東半部高溫約22至24度，中南部更可達27至28度，各地日夜溫差極大，民眾出門需留意衣物調整，避免著涼。

輻射冷卻發威 日夜溫差逾10度

根據氣象署資料，這波穩定的好天氣預計持續至週五（16日），期間環境偏乾，各地大多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。

雖然白天舒適偏暖，但因輻射冷卻作用明顯，直到週五清晨，早晚氣溫仍偏低，各地日夜溫差可能超過10度。

此外，明（15日）起至18日，中南部地區清晨易有局部霧或低雲影響能見度，行車交通需特別注意安全。

週末水氣增 首號颱風恐生成

至於周末（17、18日）雖然沒有明顯冷空氣南下，但受菲律賓東方海面低壓系統的外圍水氣影響，台灣附近水氣增多。

屆時基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島將轉為局部短暫雨，其他地區則維持多雲到晴。

值得注意的是，菲律賓東方的熱帶系統有機會在週末發展為今年第1號颱風或熱帶性低氣壓，氣象署預估，對台灣無直接影響，但其帶來的外圍水氣是週末降雨機率提高的主因。

下週二大降溫 強度恐達寒流等級

民眾需特別留意的是下週的天氣遽變。下週一（19日）東北季風增強，北部及宜蘭率先轉涼；下週二（20日）起更強的冷空氣南下，全台氣溫將明顯下降。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波強冷空氣威力不容小覷，強度初估達強烈冷氣團，甚至有挑戰「寒流」的機率。

根據歐洲模式預測，台北市低溫可能下探11度，且影響時間長，預計將呈現「先濕冷、後乾冷」的型態，濕冷感可能持續至22、23日，民眾應提前做好保暖準備。