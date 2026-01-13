溫差破10度！中午回暖入夜急凍 這天轉濕涼「下波冷空氣更強」

記者蔣季容／台北報導

未來一週溫度。（圖／氣象署）

今（13）日白天回溫，不過日夜溫差大，晚間要留意12至13度低溫。週四起各地氣溫逐步回升，北部至東部高溫24度，中南部可達28度，不過要留意10度以上的溫差。下週一、二（19至20日）另一波東北季風增強，氣溫再度轉涼，北部至東部轉為陰有短暫陣雨，中南部晴到多雲、山區局部短暫雨。預計此波季風過後仍可能銜接更乾冷的空氣南下，台灣將再出現一波較明顯降溫。

氣象粉專天氣風險指出，週二至週三（13至14日）台灣受大陸冷氣團及環境偏乾影響，各地為晴時多雲天氣；本波冷空氣南侵幅度較小，主要影響北部至東部。預測北部至東部高溫約19至23度，低溫約13至17度。中南部高溫約23至27度，低溫約12至16度。白天日照回溫快，但夜晚清晨再度受輻射冷卻影響，低溫顯著、日夜溫差大，早出晚歸請留意保暖。​

週四至週日逐步回暖 日夜溫差逾10度

天氣風險說明，週四至週日（15至18日）預測台灣附近多為偏東或至東北季風影響，北方冷空氣勢力不強，各地氣溫緩步回升，但早晚受輻射冷卻影響時，都還是略有寒意。預測北部至東部高溫約20至24度，低溫約14至17度。中南部高溫約24至28度，低溫約15至18度。整體水氣不多，各地多為晴時多雲天氣。週末（17至18日）則隨環境轉東北風且水氣增多下，東北角至東部將轉陰有短暫陣雨；中南部則可維持晴時多雲，天氣相對穩定。

未來一週降雨趨勢。（圖／氣象署）

下波冷空氣抵達

天氣風險提及，下週一、二（19至20日）另一波東北季風增強，氣溫再度轉涼；北部至東部轉為陰有短暫陣雨，中南部晴到多雲、山區局部短暫雨。初步研判，此波季風過後仍可能銜接更乾冷的空氣南下，台灣將再出現一波較明顯降溫，請持續留意最新預報並適時加強保暖。​​​​​​​​

今年首颱醞釀中

天氣風險表示，本週南方洋面逐漸有熱帶擾動逐步發展為熱帶性低氣壓或颱風的跡象，週末（17至18日）可能靠近菲律賓東方近海後轉往東北方遠離消散。此季節雖較少見，但並非罕見。目前研判，熱帶系統距離台灣遠，對本島天氣無直接影響；但若於巴士海峽至東南部近海活動，仍請留意間接海象不穩定或沿海風浪略增及長浪可能，請視最新浪況調整行程。​​

