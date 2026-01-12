「溫差超過10度」心血管風險暴增！洗澡前務必先預熱浴室

氣溫開始回升，許多民眾開始鬆懈防寒保暖措施，但重症醫師黃軒提醒，早上輻射冷卻、中午快速回溫的溫差變化，對健康的危害更甚於單純低溫，呼籲民眾不可掉以輕心。

早上輻射冷卻、中午快速回溫的溫差變化，對健康的危害更甚於單純低溫。（圖／pxhere）

黃軒在臉書專頁中發文指出，臨床現場最擔心的從來不是單純的低溫，而是短時間內產生的最大溫差。當人體從溫暖被窩起身、走進冰冷浴室，或從寒冷戶外進入暖氣房時，交感神經會瞬間暴衝、血管急速收縮、血壓短時間飆升、心臟負荷突然加重。

根據大型研究和統合分析顯示，日溫差每增加1度，心血管住院風險增加約0.7%。台灣研究發現，當日溫差超過8.5度（夏季）或11度（冬季）時，心血管急診和住院病例分別增加5%至36%和9%至20%。瑞典全國性研究則顯示，溫度上升變化每增加1度，心肌梗塞風險增加0.9%，ST段上升型心肌梗塞增加1.4%。

在中風風險方面，病例交叉研究發現，當日間溫度突然上升超過6度時，缺血性中風風險增加超過一倍，而日間溫度突然下降超過14度時，出血性中風風險同樣增加超過一倍。

黃軒特別提醒，洗澡是溫差最集中的高風險時刻。（示意圖／Pexels）

黃軒特別提醒，洗澡是溫差最集中的高風險時刻。從冷空氣導致血管收縮，進入熱水後血管瞬間擴張，造成血壓劇烈波動、心腦供血失衡。高血壓、心血管病史、糖尿病、抽菸、長期熬夜壓力大的民眾，都是溫差敏感族群。研究顯示，溫差超過10度時，收縮壓可短時間上升5至15毫米汞柱，對高血壓患者而言，已足以誘發中風或心肌梗塞。

黃軒建議，真正的保暖重點在於降低溫差衝擊，包括起床前先在被窩坐1至2分鐘、浴室先預熱再進去洗、洗澡水溫溫熱即可不要過燙、出門前加外套不要直接衝冷風、頭部、脖子、腳部三個地方一定要保暖。黃軒提醒，若民眾最近覺得特別累、心悸、頭暈、胸口不適，請不要輕忽。

