溫差飆20度！鄭明典驚呼少見 下周上看強烈冷氣團「3天超濕冷」

近日受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地清晨仍偏冷，白天在太陽照射下，溫度回升明顯。前氣象局長鄭明典表示，關西工作站昨（13）日最低溫僅4.9度，中午過後出現25.5度的高溫，在台灣氣候相當少見。另外氣象專家吳聖宇指出，下周一波冷空氣南下，目前預報的強度仍然偏強，整體天氣會偏向濕冷型態。

鄭明典在臉書發文表示，輻射冷卻多，日照增溫也大，因為兩者發生的氣象條件近似，昨日輻射冷卻最低溫紀錄在關西工作站，只有4.9度，而太陽升起後，氣溫快速升高，中午過後不久，出現25.5度的高溫，高低溫差超過20度。「在台灣這種海洋性氣候區，日夜溫差大於20度還是少見，也只有近年自動氣象站多了，才有機會看到！」

吳聖宇則在臉書粉專發文指出，下一波冷空氣將從下周日（18日）開始逐漸南下，目前的預報看起來下周日到下周一（19日）仍只是冷空氣前緣部分，真正冷空氣較強應該要從下周二（20日）開始影響，並且一路持續到下周五（23日），下周三到周五將是冷空氣影響最明顯的三天，要等到下周末（24、25日），且目前預報的冷空氣強度仍然較強，至少有大陸冷氣團甚至強烈大陸冷氣團等級，未來數天的預報調整變化情況值得持續觀察。

降雨部分，下周一、下周二東北季風持續增強，迎風面地區降雨的範圍將會逐漸擴大到桃園、台東及恆春半島等地，其他地方的雲量也將增多。下周三到下周五隨著中高層槽線往南擺動帶來中層明顯的水氣，除了迎風面北部、東半部持續降雨外，中南部雲量偏多，整體天氣會偏向濕冷型態。

