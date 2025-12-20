溫差一大就喘爆？肺阻塞急性惡化暴增 醫警告：死亡風險恐上升

劇烈溫差來襲 肺阻塞發病死亡風險增! (圖/TVBS)

很多人把長期咳嗽當成「體質不好」、把痰多歸咎於「感冒沒好」、把走路會喘解釋成「年紀大了、體力差」。但在胸腔科門診，最讓醫師擔心的，往往就是這種被忽略的慢性症狀，因為它可能指向同一個疾病肺阻塞COPD。事實上COPD肺阻塞 是一種常見的慢性肺病，特徵是氣流受限、呼吸道長期發炎，讓空氣「吸得進去、吐不乾淨」，久了會造成肺部結構受損、換氣效率下降。

劇烈溫差來襲 肺阻塞發病死亡風險增! (圖/TVBS)

高雄市立小港醫院胸腔內科主治醫師 陳煌麒表示肺阻塞一但確診，就是慢性病，必須要接受長期的一些藥物治療還有一些生活品質的改善。我們肺阻塞治療有兩大目標: 一個是減輕病人的臨床症狀，另外一個更重要，就是要減緩他的一些急性惡化，因為一但急性惡化，就會造成肺功能急速下降，後續影響的一些包含死亡率，或者一些生活品質的問題，會越來越嚴重。

劇烈溫差來襲 肺阻塞發病死亡風險增! (圖/TVBS)

成大醫院胸腔科主治醫師 郭鈞瑋指出研究數據也顯示，肺阻塞患者死於心血管疾病的風險，比一般人高出許多。這也是為什麼很多病人，明明是來看肺阻塞，最後卻發現心臟也衰竭了。因為肺部的慢性發炎是全身性的，這種發炎反應會同時傷害血管，導致動脈硬化，形成一個惡性循環。

東元綜合醫院呼吸胸腔內科主治醫師 謝宗鑫表示秋冬天氣不僅寒冷，也特別乾燥，乾冷空氣會降低呼吸道黏膜的防禦力，使得排痰功能變差，很多患者會感覺到喉嚨乾癢、咳嗽增加、痰變得更黏稠，進而誘發急性惡化。」

劇烈溫差來襲 肺阻塞發病死亡風險增! (圖/TVBS)

慢性阻塞性肺病為全球主要死因之一，是一種呼吸道長期發炎。

研究:高達九成慢性阻塞性肺病 吸菸引起 (圖/TVBS)

臺北榮總胸腔腫瘤科主任 羅永鴻表示根據研究顯示，約9成慢性阻塞性肺病患者都是因「吸菸」引起，要遠離慢性阻塞性肺病，請務必要戒菸及拒絕二手菸、三手菸。一旦罹患慢性阻塞性肺病，更可能伴隨心血管疾病 骨質疏鬆 糖尿病 肺癌等共病症，而讓生活品質更差，壽命縮短。

劇烈溫差來襲 肺阻塞發病死亡風險增! (圖/TVBS)

高雄市立小港醫院胸腔內科主治醫師 陳煌麒進一步指出比較嚴重的心血管疾病、心律不整等，也會加速一些病人的一些死亡風險；另外，在秋冬季節裡面，包含肺炎鏈球菌的感染，或者一些流感、COVID-19的感染，也都會造成一些急性的惡化。

肺阻塞的問題不僅僅在於「肺」壞掉了，更在於它會連帶影響你的「心臟」。 也就是醫學上所謂的「心肺共病」。心臟和肺臟就像住在樓上和樓下的鄰居，會相互影響。當我們的肺部因為長期抽菸或接觸空污，導致氣管阻塞、肺氣腫，使得氣體交換變差和全身的慢性發炎。這些問題會進一步影響心臟，長期下來，心臟負擔過重，就會引發心衰竭、心律不整，甚至是心肌梗塞。

劇烈溫差來襲 肺阻塞發病死亡風險增! (圖/TVBS)

臺北榮總胸腔腫瘤科主任羅永鴻表示慢性呼吸道疾病中，慢性阻塞性肺病，簡稱肺阻塞，是最常見的老年呼吸道疾病，不但會影響多種共存疾病，也會直接影響患者的健康與家人照護狀況。危險因子包括基因、年齡、性別、肺部感染或生長發育狀態、抽菸或空氣汙染及社經地位等等，另外氣喘也是罹患肺阻塞的危險因子之一。

慢性阻塞性肺病這個疾病，一般我們也把這個疾病叫做肺阻塞。因為這個疾病其實是一個就是氣管慢性發炎的一個過程，主要就是來自於說，有些人可能會抽菸，或是我們生活中有一些粉塵。

彰化秀傳醫院家醫科主任 李育慶表示氣溫的劇烈變化，對慢性肺阻塞的病患影響非常的顯著，那像一些比較極端的高溫環境啊，我們知道它會增加慢性肺阻塞病患的一個發病率跟死亡的風險。

劇烈溫差來襲 肺阻塞發病死亡風險增! (圖/TVBS)

醫師提醒規律用藥治療肺阻塞，早期篩檢及時處理，才能有好的心肺功能。

