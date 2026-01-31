溫差10度心肌梗塞風險暴增20％ 醫：比單純寒冷更致命

網紅醫師蒼藍鴿提醒，忽冷忽熱的天氣型態會比單純的寒冷還要更致命，氣溫每下降1度，心肌梗塞風險將上升2％。（示意圖：shutterstock／達志）

今（31）日白天各地高溫21至23度，不過中央氣象署指出，冷氣團今逐漸南下，越晚越冷，入夜低溫降至13度左右，日夜溫差達到10度，網紅醫師蒼藍鴿（吳其穎）提醒，這種恐怖的溫差會導致心肌梗塞風險暴增，且會比單純的寒冷要更致命，若血管不夠健康，建議透過減重、服藥或改變生活型態來保護自己。

蒼藍鴿表示，英國醫學期刊（BMJ）一項追蹤數萬名心肌梗塞患者的大型研究顯示，溫度每下降1度時，心肌梗塞風險增加約2％，而台灣的溫差非常明顯，前一天感覺還很溫暖，但冷氣團一來溫度可能驟降超過10度，這代表心肌梗塞風險會上升20％以上，是很可怕的顯著增長。

蒼藍鴿指出，當血壓瞬間飆高時，如果還年輕、血管彈性好，感受可能就是頭暈一下而已，但若血管壁上有卡東西，如膽固醇、脂肪堆積形成油垢，高壓血流把這些堆積衝破，身體就會啟動凝血反應，直接把血管整個堵死，也就是形成血栓，若發生在腦部就是俗稱的腦中風，若發生在心臟冠狀動脈，就是所謂的心肌梗塞。

蒼藍鴿提醒，很多人以為天氣冷的時候，寒冷是最恐怖的事情，但除非跑去爬高山還不穿衣服，否則在台灣想直接被凍死的機率相當低，而溫差產生的反應，往往會在幾分鐘內迅速發生，若血管不夠健康，承受不住壓力測試就會爆掉或塞住，建議有風險的民眾透過減重、服藥或改變生活型態，將膽固醇、血糖及血壓等數值控制在合理範圍內。

