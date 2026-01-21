溫差10度、身體負擔暴增2倍！專家：5類食物是寒冬救星

大陸冷氣團持續影響全台，氣溫將持續下滑。營養師陳珮淳提醒，危險的並非低溫本身，而是短時間內溫度劇烈變化，當溫差超過10度時，身體調節系統被迫全力運轉，生理負擔與壓力反應可能超過平時的2倍以上，進而引發健康危機。

溫差超過10度時，身體調節系統被迫全力運轉，生理負擔與壓力反應可能超過平時的2倍以上，進而引發健康危機。(圖/中天新聞)

陳珮淳在臉書粉專指出，天氣變化過快會讓身體的調節系統瞬間超載。根據流行病學與生理研究觀察，溫差越劇烈，身體的生理負擔就越明顯。她特別提到，「出狀況的時間常集中在清晨，並非巧合」，這是因為溫差突然拉大時，血管會快速收縮再放鬆，壓力荷爾蒙上升，發炎相關反應也隨之增加。

為了幫助身體減壓、撐住調節力，陳珮淳建議可攝取5類食物。首先是地瓜，其富含的膳食纖維能穩定腸道、減少壓力訊號亂傳，而鉀則能維持神經與肌肉正常傳導，避免反應失控。她解釋，腸道越穩定，神經越不容易暴衝，有助降低溫差下的過度應激反應。

深綠色蔬菜則扮演神經穩定器的角色。陳珮淳表示，葉酸參與神經傳導與壓力調節，植化素能對抗壓力引起的氧化反應，幫助自律神經在緊張與放鬆間正常切換，避免溫差刺激後一直卡在緊繃模式。

柑橘類水果是冷刺激後的修復隊，能降低「冷完之後還一直累」的拖延感，幫助身體更快恢復正常狀態。 （示意圖／Pixabay）

青背魚類如鯖魚、秋刀魚含有豐富的Omega-3脂肪酸，可避免身體反應過度緊繃、過度發炎。香菇、黑木耳所含的多醣體，則能在身體面對外在刺激時調節穩定度，若搭配熱湯食用，更能減少冷刺激帶來的壓力感。

柑橘類水果則是冷刺激後的修復隊。陳珮淳說明，維生素C會參與壓力後的修復過程，類黃酮能降低「冷完之後還一直累」的拖延感，幫助身體更快恢復正常狀態。

