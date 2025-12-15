溫差14度！今清晨僅7度急凍 「這時段」才回暖

今（15日）清晨受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，臺灣各地氣溫明顯偏低。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）





氣象專家林得恩臉書粉專「林老師氣象站」表示，今（15日）清晨受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，台灣各地氣溫明顯偏低，氣象署也發布低溫特報，預計今日及明（16日）上午局部地區有10度以下氣溫發生的機率，其中新竹關西甚至出現最低溫7度。

林得恩指出，今日清晨，台灣各地天氣仍偏冷，由於受大陸冷氣團南下影響，加上輻射冷卻效應發酵，各地水氣減少，環境轉乾，各地大多為晴到多雲的天氣，僅基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部零星降雨發生的機會，中部以北、宜蘭及金門、馬祖地區的最低溫預測在7至14度之間；南部、花東及澎湖地區最低溫則維持在11至16度；沿海空曠、近山區以及花東縱谷地區，溫度還會再下降約1至2度。

林得恩說明，今天白天開始，因為大陸冷氣團減弱，加上太陽輻射加成，各地氣溫將會緩慢回升，不過早晚天氣仍較涼冷，尤其是中南部日夜溫差大，有機會超過10至14度。

氣象署自昨（14日）晚間起至今日上午，台灣各地氣溫將明顯偏低。針對新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣及宜蘭縣發出黃色燈號低溫特報，預警有局部氣溫降至攝氏10度以下的機率：上午10時許再發布低溫特報，輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率，明（16日）上午局部地區有10度以下氣溫發生的機率，包括新竹縣有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署今（15日）上午10時許再發布低溫特報。（圖／氣象署）

氣象署提醒，注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

