即時中心／林耿郁報導

台灣民眾黨前發言人李有宜，以及創黨元老「大媽老司機」朱惠蓉，昨（30）天雙雙宣布退黨，引起政壇高度關注；前民眾黨秘書長謝立功，昨晚在臉書質問「民眾黨的溫度，去哪了？」，認為該黨如果不重情重義，「就再也回不來了」！

肺腑之言？針對李有宜、朱惠蓉雙雙退黨一事，民眾黨前秘書長謝立功，昨晚在個人臉書發文，探討「退黨背後的危機」：有人選後持續深耕地方，更有人是第一代空軍，都可謂民眾黨戰將，也是黨的基礎與價值所在。但如今這些曾為黨努力、為黨拚搏的人「陸續消失」，令人深感遺憾、不勝唏噓。

廣告 廣告

謝立功質疑，是民眾黨留不住人才？還是黨中央不知珍惜人才？或者對「戰將」二字的理解，已經出現嚴重偏差？

民眾黨成立六年，不能再用「小黨」作為安慰自己的理由。政黨要成熟，必須重視那些在沒有資源的時代，仍願意付出的人。但如今黨內狀況，反倒更像是同志有用，就被倚賴；當同志沒有話語權，就被忽略；而真正為理念挺身的那群人，正一個個黯然離去，「更何況並非無用之人」。

「這不是一個有溫度、重情重義的政黨該呈現的樣貌。」謝立功強調，民眾黨若要茁壯成長，就不能只重文宣，而應同時經營組織，並重新找回那些曾經替黨與社會衝鋒陷陣的同志。政黨要走得長遠，需要的不僅是「形象的堆疊」，更是「人心的凝聚」。

謝立功重申，自己提出的不是私怨，而是對理念的堅持；不是批評誰，而是提醒整個民眾黨，溫度一旦消失，就恐怕再也回不來了！

「台灣需要一個真正有溫度、重視基層的政黨。」謝立功希望民眾黨不要忘記初心，也不要忘記那些曾經一起走過風雨的人。





原文出處：快新聞／「溫度去哪了？」民眾黨2大將退黨 前秘書長：黨中央不知珍惜人才？

更多民視新聞報導

退出民眾黨改披「藍袍」選2026？ 李有宜回應有玄機...

黃國昌子弟兵「擠掉李有宜」？小草不滿開轟周曉芸

不滿黃國昌金釵參選？李有宜宣布退民眾黨 黃光芹：長期遭冷暴力

