溫度趨勢一次看！強冷空氣報到 「這2天」恐為此波低溫最低點

東北季風增強，民眾也可以感受到溫度在逐漸下降。氣象粉專「天氣風險」今（17）日貼出一張「未來溫度趨勢圖」並提醒民眾，「週三晚至週四清晨可能為此波低溫最低點」。

「天氣風險」指出，明天天氣方面，中高層短波槽持續自台灣以北通過，底層東北季風仍偏強，但水氣逐漸減少，下半天到晚間明顯趨緩。降雨量與範圍比今天縮小，主要落在新竹以北至大台北、基隆北海岸、宜蘭、北花蓮，晚間進一步集中於大台北、基隆北海岸及宜蘭，其他地區為多雲到晴。

​氣溫方面則是溫度再下降，苗栗以北至宜蘭白天高溫約18至20度，中部及花東23至25度，南部仍有26至28度以上，南北溫差明顯。明晚至後天清晨中北部及東北部低溫15至17度，空曠地區約13至15度；南部與花東都市低溫17至19度，空曠地區15至17度，中部以南日夜溫差大。

​「天氣風險」表示，週三的天氣西風短波槽持續東移，晚間後才完全通過台灣以北，台灣逐漸進入槽後位置，水氣再減少。降雨集中於大台北、基隆北海岸及宜蘭，多為局部短暫陣雨；桃竹與花蓮多雲或陰，更南部地區多雲到晴。

​氣溫方面，東北季風強度大致維持，苗栗以北至宜蘭白天高溫仍僅17至19度，中部及花東高溫20至23度，南部降至24至27度。週三晚至週四清晨可能為此波低溫最低點，中北部及東北部都市地區15至16度，空曠地區13度以下；南部及花東都市低溫16至18度，空曠地區約15度，有輻射冷卻的地方更低。

​「天氣風險」表示，週四至週六大陸冷高壓中心未明顯出海，底層續受東北季風影響，但風速逐漸減弱，中高層轉為槽後較乾空氣。迎風面北部、宜蘭仍有局部短暫陣雨，其他地區多為有陽光的穩定天氣，但偶有中高層雲系通過。氣溫自週四白天起緩升，並一路回升到週末（22至23日），白天明顯變暖。不過夜間清晨回升較慢，郊區受輻射冷卻影響，週末各地空曠區仍可能僅17至20度，日夜溫差依然偏大。

