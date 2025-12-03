溫度一路下滑！今探14度「高山有望下雪」 週末回暖下週再變天

記者蔣季容／台北報導

今晚至明晨最冷，中部以北下探14度。（圖／氣象署）

愈晚愈冷！中央氣象署表示，今（3）日東北季風增強，北台灣溫度將一路下滑，最冷時間點落在今晚至明天清晨，今日3500公尺以上高山也不排除有零星降雪機會。週末兩天溫度回升，不過下週一開始又有新的一波東北季風南下，屆時將再次降溫轉雨。

氣象署預報員朱美霖說明，今天受到東北季風影響及水氣經過，中部以北、東北部白天感受偏涼偏冷，氣溫在20度上下，北台灣氣溫將一路下降，最冷時間落在今晚至明天清晨，中部以北及東北部14至15度，其他地區約16至18度。 週六、週日逐日回升，白天各地23至25度，不過早晚溫度偏低，日夜溫差大。到了下週一東北季風再度增強，北台灣白天約下降1至2度。

朱美霖指出，降雨方面，目前有一些華南中層雲系逐漸通過台灣上空，基隆北海岸、宜蘭及花東交界有15至30毫米左右降雨。今晚至明天清晨大台北山區、宜蘭、北海岸有明顯降雨，整個北部、東半部及屏東也有局部降雨。明天開始雨區縮小，剩桃園以北、東半部及山區有零星降雨，另外今日3500公尺高山也有零星降雪機率。

未來一週降雨趨勢。（圖／氣象署）

週六、週日雨區僅剩迎風面基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、花蓮、恆春半島有零星降雨，直到下週一、二東北季風再增強，迎風面降雨再度增多。

朱美霖提醒，今明兩天要留意風浪，其中台南以北到基隆北海岸、花東交界、恆春半島及各離島，要注意平均風6級或陣風8級以上強風出現。

