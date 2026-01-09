溫德姆酒店集團旗下「戴斯精選酒店」來台，一次開3家落腳哪裡？和新航合作：酒店點數能換機票

溫德姆酒店集團旗下品牌戴斯精選酒店（Days Inn by Wyndham）」將進入台灣，首間店在嘉義。 溫德姆表示，今年將有嘉義太保、台南南科、以及台中草悟道等3間「戴斯精選酒店」開幕，並以支撐台灣經濟命脈的「半導體S廊帶」與「國際會展商務」需求為主。

嘉義商務酒店 轉身為「戴斯精選酒店」

溫德姆酒店集團（Wyndham Hotels & Resorts）在嘉義的首間酒店，是與深耕在地多年的帝王事業集團合作，將原「佳仕堡商務飯店」重新打造成「嘉義戴斯精選酒店（Days Inn by Wyndham Chiayi）」。

廣告 廣告

酒店位於太保市，鄰近正積極擴建的南科嘉義園區約12公里，有100間客房以滿足商務差旅及長住需求，預計2026年第一季開幕。

看準晶片大廠先進封裝廠進駐帶動的供應鏈商機，希望能成為嘉義高科技廊帶的商務酒店。

看準南科住宿 有106間房

在台南，溫德姆酒店集團攜手深耕南台灣不動產與旅宿的新大集團，將原「新大南科大飯店」全面升級，打造成「台南南科新大戴斯精選酒店（Days Inn by Wyndham Tainan）」，也將於2026年營運。

酒店位於科學園區核心地帶，有106間客房，將對接全球商務客源，以滿足南科日益增長的國際工程師與高階商務客住宿標準，提升區域旅宿接待能量。

台中有百間客房 第2季開業

除了科技產業，溫德姆酒店集團也很看好台中的消費與會展潛能，推出「台中戴斯精選酒店（Days Inn by Wyndham Taichung）」。

酒店由原「福爾摩沙草悟道酒店」進行華麗轉身，增設為100間客房，預計2026年第2季開業。

地處台中市西區草悟道精華地段，不但是遊客必訪的城市綠廊，距離台中會展中心僅7公里車程，搶攻商務休閒族群，讓他們在參與國際會展之餘，也能享受台中市中心的優質生活圈。

全球1.21億會員 與新航合作

溫德姆酒店集團（紐約證券交易所股票代碼：WH）在全球6大洲約100個國家和地區，有超過8,300家酒店，是全球性的酒店品牌特許經營商。

集團擁有約85.5萬間客房，旗下有25個酒店品牌，包括：

速8酒店®（Super 8®） 戴斯精選®（Days Inn®） 華美達®（Ramada®） 麥客達®（Microtel®） 拉昆塔® ( La Quinta®) 美吟®（Baymont®） 蔚景®（Wingate®） AmericInn®、ECHO Suites® 芮峭奢選®（Registry Collection Hotels®） 璀蔓臻選®（Trademark Collection®） 溫德姆®（ Wyndham®）

集團屢獲殊榮的溫德姆獎賞計畫 (Wyndham Rewards®) 為全球約1.21億註冊會員在集團旗下數萬家酒店、俱樂部度假村及度假租賃酒店提供兌換積分獎賞。去年9月與新加坡航空 KrisFlyer 合作。

會員可以將每一次酒店入住，轉化為下一程旅途的機票、升艙等。

本文暫不授權媒體夥伴





更多今周刊文章

天氣／跌到剩5度「寒流達標」，最冷時間還沒到：落在這3天！何時變濕冷、哪天回暖？10日報先看

旺宏、南亞科、華邦電威風沒了！記憶體股打入跌停能買嗎？這4檔被列處置股，看懂股票「坐牢」機制

華邦電、力積電、南亞科列處置股會「跌到地獄」？DRAM要崩了？解析記憶體4天王：這1檔「2026獲利超乎想像」