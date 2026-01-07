溫德姆酒店集團深化全台布局 三家戴斯精選酒店2026年登場

記者李鴻典／台北報導

全球飯店特許經營品牌溫德姆酒店集團（Wyndham Hotels & Resorts）宣佈，延續集團對台灣市場的高度重視與長期承諾，將於2026年迎來旗下品牌「戴斯精選酒店（Days Inn by Wyndham）」的開業。此次布局分別位於嘉義太保、台南南科、以及台中草悟道，展現溫德姆集團的戰略目光從傳統觀光旅遊，精準轉向支撐台灣經濟命脈的「半導體S廊帶」與「國際會展商務」需求。

原嘉義「佳仕堡商務飯店」，將重新打造成「嘉義戴斯精選酒店（Days Inn by Wyndham Chiayi）」。（圖／翻攝自佳仕堡商務飯店官網）

溫德姆酒店集團透過新聞稿說明，預計於2026年陸續登場的三家戴斯精選酒店，將為台灣中南部引入更多國際酒店選項。其中，溫德姆酒店集團與深耕在地多年的帝王事業集團合作，將原「佳仕堡商務飯店」重新打造成「嘉義戴斯精選酒店（Days Inn by Wyndham Chiayi）」。酒店位於太保市，鄰近正積極擴建的南科嘉義園區約12公里，擁有100間客房以滿足商務差旅及長住需求，預計2026年第一季開幕。看準晶片大廠先進封裝廠進駐帶動的供應鏈商機，有望成為嘉義高科技廊帶的首選商務指標。

而在台南，溫德姆酒店集團攜手長期深耕南台灣不動產與旅宿市場的新大集團，將原「新大南科大飯店」進行全方位升級，打造成「台南南科新大戴斯精選酒店（Days Inn by Wyndham Tainan）」，預計2026年見客。身為台南地區唯一位於科學園區核心地帶，擁有106間客房的國際品牌飯店，將對接全球商務客源，進而滿足南科日益增長的國際工程師與高階商務客的住宿標準，提升區域旅宿接待能量。

除了科技產業，溫德姆酒店集團亦看好台中的消費與會展潛能，推出「台中戴斯精選酒店（Days Inn by Wyndham Taichung）」卡位都會核心。酒店由原「福爾摩沙草悟道酒店」進行華麗轉身，增設為100間客房，預計2026年第二季開業。地處台中市西區草悟道精華地段，不僅是遊客必訪的城市綠廊，距離台中會展中心僅7公里車程，搶攻「商務休閒（Bleisure）」族群，讓旅客在參與國際會展之餘，亦能享受台中市中心的優質生活圈。

溫德姆酒店集團也說，旗下酒店遍布全球，始終致力構建連結酒店、賓客與業主的「藍色紐帶（Blue Thread）」，溫德姆獎賞計畫（Wyndham Rewards）在全球擁有約1.21億名註冊會員，去年9月正式宣佈與新加坡航空 KrisFlyer 達成戰略合作。溫德姆市場行銷和商業戰略增長亞太區副總裁Eyvonne Lin表示，「隨著溫德姆酒店集團在全球持續拓展版圖，溫德姆獎賞計畫同樣在不斷升級。此次與新航KrisFlyer的合作，作為我們十多個積分兌換夥伴之一，將進一步賦能會員，把每一次酒店入住轉化為下一程心儀旅途的機票、升艙，乃至更多獨特而難忘的專屬體驗。」

德姆獎賞計畫攜手新航KrisFlyer串聯全球1.21億會員，積分可靈活兌換。（圖／溫德姆酒店集團提供）

透過新航KrisFlyer對亞洲及全球航網的深度布局，溫德姆獎賞計劃的靈活性更得以體現。這條「藍色紐帶」既能引流國際旅客，精準導向位於台灣北中南的溫德姆酒店集團旗下五間酒店，包括結合商務靈活性與休閒氛圍的林口爵怡溫德姆酒店，以及擁有山水環抱與多元親子體驗的日月潭力麗溫德姆溫泉酒店，同時亦讓台灣業主共享國際平台的行銷紅利，讓世界看見台灣觀光與商務出行的多元選項。

