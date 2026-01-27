溫情喊話藍白！民進黨團：政院版、民眾黨版軍購條例一同付委

民進黨團召開「軍購關稅缺一不可 朝野攜手國泰民安」記者會，民進黨立委范雲(左起)、沈伯洋、鍾佳濱、陳培瑜、張雅琳。(記者陳逸寬攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕藍白持續在立院程序委員會阻擋政院所提1.25兆國防特別預算之際，民眾黨昨自提版本，將預算上限下調至4000億，且採取一年一期方式編列，但因條文錯誤百出引發各界嘲笑。民進黨團今召開記者會喊話，他們尊重民眾黨立委提案的權利，呼籲在野能在今日程序委員會中將政院版、民眾黨版國防特別條例一併付委審查，下會期就優先審理。

民進黨立委沈伯洋指出，每個委員都有提案的權利，重要的是如果今天要審國防條例，最懂國防、最知道軍種需求、最清楚跟美方談判進度的一定是國防部，所以國防部提出的版本才是最完整、最能執行的版本，所以國防部所提的院版軍購條例一定要一起付委審查。

沈伯洋強調，目前軍購已拖了很多的時間，美國不斷地縮短販售軍購的時間，但台灣卻不斷延宕，一直卡在程序委員會無法付委審查，不僅會拖到與美方簽約的時間，也進一步影響兵整、接裝、後備、後勤等一系列的作業。

沈伯洋呼籲，國防部的版本考慮到所有後勤、系統、彈藥、AI整合，加強台美軍事合作、非紅供應鏈，更能增進近萬人工作機會，希望能在今日程序委員會順利付委，讓朝野共同討論。

民進黨團幹事長鍾佳濱強調，無論是政院版、民眾黨團版，甚至是國民黨團版都應通通付委，下個會期就可以優先審理。

民進黨立院黨團26日召開「是民眾黨版的軍購條例？還是淘寶版的拚多多條例？」記者會，黨團幹事長鍾佳濱(中)、書記長陳培瑜(右)、立委沈伯洋(左)、范雲出席。(記者羅沛德攝)

民進黨團召開「軍購關稅缺一不可 朝野攜手國泰民安」記者會，民進黨立委沈伯洋。(記者陳逸寬攝)

