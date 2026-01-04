溫情姐妹會挹注路燈認養護吉安 鄉長游淑貞感謝照亮鄉親平安回家路

溫情姐妹會長期以實際行動支持吉安鄉建設，肯定鄉長游淑貞如「鐵人」般的施政毅力，由前縣府秘書長鍾文欽帶領姐妹會成員前往吉安鄉公所，捐贈五萬四千元認養鄉內五十四盞路燈（見圖）。這份來自姐妹的愛心，不僅延續了歷年來對地方的關懷，更展現守護鄉親夜間通行安全的溫暖心意。

溫情姐妹會顧問鍾文欽表示，該會成立十餘年，成員多為退休後仍熱心公益的社會人士。隨著歲月流逝，大家頭髮略顯花白、也退出了職場，但成員們始終秉持「傳愛遞善不能止」的堅定信念，長年投入社會回饋行動。許多姐妹成員居住在吉安鄉，對近年來鄉內各項軟硬體建設的進步非常有感，尤其是看著游淑貞鄉長從過去的幼兒園教師、縣議員，一路走到現在成為分秒必爭的鐵人鄉長，始終保持一本初衷的奮進服務精神。為了給予鄉公所團隊最實質的鼓勵，姐妹會連續五年響應路燈認養活動，期盼這份愛心能拋磚引玉，帶動更多善心循環。

游淑貞鄉長說出，目前吉安鄉境內路燈設置超過一二,000盞，每年僅電費及維護費用就高達二000多萬元，這對公部門有限的財政資源而言，是一筆相當龐大的固定支出。游鄉長對溫情姐妹會的義舉表達由衷感謝，她強調，這五萬四千元的善款不僅是經費的挹注，更象徵著社會大愛對友善街道建設的關注。每一盞被認養的路燈，都像是一份平安的祝禱，在冷冷寒冬中轉化為暖暖的燈光，指引著用路人安全的返家之路。

為了鼓勵更多企業、社團及個人參與行善，吉安鄉公所持續推動路燈認養計畫，每盞認養費用為一,000元。此活動也獲得麥當勞楊政道董事長的共襄盛舉，凡認養一盞路燈即可獲贈麥當勞單品兌換券一張，藉此回饋並感謝善心人士。有意願響應「點亮平安」的機關團體或民眾，可透過撥打電話03-8523126轉建設課洽詢，讓我們一起點亮每一條平安回家的路。