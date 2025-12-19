溫情歲末凝聚共識 彰化榮家歲末年終職員工感恩茶會

▲彰化榮譽國民之家隆重舉辦「歲末年終職員工感恩茶會」，豐盛精緻的茶點盛宴，讓全體同仁在美食與歡笑中感受暖心氛圍。（圖／彰化榮家提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為感謝全體職員工一年來辛勤照護榮家長輩，國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家於昨（18）日隆重舉辦「歲末年終職員工感恩茶會」，本次活動特別攜手長期合作的膳食承辦廠商久揚實業有限公司，準備了豐盛精緻的茶點盛宴，讓全體同仁在美食與歡笑中感受暖心氛圍。

▲彰化榮譽國民之家隆重舉辦「歲末年終職員工感恩茶會」，豐盛精緻的茶點盛宴，讓全體同仁在美食與歡笑中感受暖心氛圍。（圖／彰化榮家提供）

公私協力，久揚實業精心備餐受好評 活動當天，久揚實業展現專業的餐飲服務力，針對茶會精心設計了多款色香味俱全的特色點心與暖胃飲品。從食材挑選到擺盤呈現，皆體現出對榮家同仁的敬意。不少職員工紛紛讚許，精緻的餐點不僅暖了胃，更有效緩解了平日工作的疲勞，讓現場氣氛在美味佳餚的助興下顯得格外歡愉。

跨部門齊聚，展現榮家一家親 本次茶會集結了榮家行政、醫護、社工、及勤務體系的全體同仁。活動由彰化榮家家主任蘇再勝主持，現場準備了精緻的多樣化餐點與暖心湯品，讓平日在各崗位奔忙的夥伴們，能難得放下手邊忙碌的工作，放鬆心情與跨單位的同事交流。

肯定辛勞，彰化榮家家主任蘇再勝在致詞中感性表示：「彰化榮家就是一個大家庭，每位同仁都是不可或缺的成員。這一年來，面對各種挑戰與繁重的照護工作，感謝大家始終秉持著『視長輩如親』的精神，提供高品質的服務。這場茶會雖然簡單，但代表著家區最深切的謝意，感謝每位同仁在平凡崗位上的不平凡貢獻，也感謝久揚實業一年來的專業配合，在今日歲末之際，用如此高規格的膳食回饋同仁，展現了公私協力的優良典範。」

茶敘時光，點燃團隊熱情 茶會過程中，現場洋溢著歡笑聲及歌聲，同仁們互相勉勵、分享工作點滴。不少第一線照護人員表示，感受到家區的用心照顧，讓大家在忙碌的歲末年終感到非常窩心，更有體力面對接下來的服務工作，茶會在家主任及職員工歡樂的歌聲中。

展望未來，持續守護長輩福祉 彰化榮家表示，未來將持續推動職場友善環境，成為職員工最強大的後盾。唯有快樂的員工，才能提供長輩最優質的照護。新的一年，彰化榮家將繼續精進各項設施與服務，戮力打造一個讓長輩安居、員工樂業的幸福家園。