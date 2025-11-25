「溫拿與魯蛇」之爭延燒 新版《財劃法》被指讓窮縣市雪上加霜

針對財劃法僵局，台灣經濟民主連合今日舉辦記者會，倡議效法日本「住民稅」制度，引進「故鄉稅」，讓人民可自主決定個人綜合所得稅應納稅額中11％部分之歸繳對象，提出《財政收支劃分法》增訂第八之一條修正草案。(經民連提供)

針對財劃法僵局，台灣經濟民主連合今日舉辦記者會，倡議效法日本「住民稅」制度，引進「故鄉稅」，讓人民可自主決定個人綜合所得稅應納稅額中11％部分之歸繳對象，提出《財政收支劃分法》增訂第八之一條修正草案，並拜會民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜。

經民連智庫研究員高鉦詠表示，國民黨立法院黨團總召傅崐萁以烏溪與中央山脈劃分台灣地方財政的「溫拿與魯蛇」(winner ＆ loser)，在直轄市、縣（市）水平分配上，新版《財劃法》分配公式，「企業營業額及人口數」分配權重占比過高，達70.5％，完全刪除舊法「最近三年基準財政需要額減基準財政收入額之差額平均值」之分配指標，造成統籌分配稅款「水平調節功能」喪失，將來窮的縣市只會更窮。

他指出，反之國家統籌分配稅款資源往中北部五大都會區集中，人口、就業與企業不斷集中，也將更推升五大都會區房價及交通擁擠，惡化居住品質，惡化區域均衡，以六都與非六都兩組分別做內部比較，可以發現統籌分配稅款成長率高於或接近六都平均值、高於非六都平均值的贏家10個縣市，全部集中在「烏溪以北，中央山脈以東」（烏溪是台中與彰化的界河），包括台北、新北、桃園、台中、竹科周圍(竹竹苗)的中北部五大都會區，以及以面積取勝的花蓮、台東、宜蘭。

經民連智庫召集人賴中強提出「用稅投票，以故鄉稅深化民主」；他表示，日本故鄉稅是住民稅的變形。住民稅是居住滿一年的居民，按年收入的10％，向所居住之地方政府繳納之稅捐，2008年起施行之故鄉稅，允許居民對特定地方政府指定捐贈，捐贈金額扣除2000日圓手續費後，可以抵繳次年之住民稅，且受指定之地方政府可提供禮品回饋予納稅人。

賴中強指出，台灣較接近日本住民稅之制度為個人綜合所得稅，雖其性質屬國稅，但其稅額之11％由中央統籌分配予地方，因此參採日本故鄉稅的棈神和設計，在所得稅收入11％畫歸中央統籌分配稅款之架構下，允許個人綜合所得稅納稅義務人在應納稅額11％，且不逾110萬元之限額內，指定歸繳予特定地方自治團體。

為此經民連提出《財政收支劃分法》增訂第八之一條修正草案，立法重點為「個人綜合所得稅納稅義務人得於應納稅額11％，且不逾110萬元限額內，指定歸繳特定直轄市、縣(市)、鄉(鎮、市)或直轄市原住民區」，而11％中之納稅義務人未指定歸繳部分，仍依《財政收支劃分法》由中央依法統籌分配予地方政府，不受此修正影響。

經民連表示，本項立法，將有助於促進區域與城鄉均衡，並鼓勵地方創生與在地產業發展， 增進個人與地方連結，強化共同體團結，更為直轄市原住民區自治增加自治財源，也讓地方政府以施政績效競爭，讓人民用納稅投票，強化地方政府課責，深化在地民主。

