「溫拿與魯蛇」之爭延燒 新版《財劃法》被指讓窮縣市雪上加霜
針對財劃法僵局，台灣經濟民主連合今日舉辦記者會，倡議效法日本「住民稅」制度，引進「故鄉稅」，讓人民可自主決定個人綜合所得稅應納稅額中11％部分之歸繳對象，提出《財政收支劃分法》增訂第八之一條修正草案，並拜會民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜。
經民連智庫研究員高鉦詠表示，國民黨立法院黨團總召傅崐萁以烏溪與中央山脈劃分台灣地方財政的「溫拿與魯蛇」(winner ＆ loser)，在直轄市、縣（市）水平分配上，新版《財劃法》分配公式，「企業營業額及人口數」分配權重占比過高，達70.5％，完全刪除舊法「最近三年基準財政需要額減基準財政收入額之差額平均值」之分配指標，造成統籌分配稅款「水平調節功能」喪失，將來窮的縣市只會更窮。
他指出，反之國家統籌分配稅款資源往中北部五大都會區集中，人口、就業與企業不斷集中，也將更推升五大都會區房價及交通擁擠，惡化居住品質，惡化區域均衡，以六都與非六都兩組分別做內部比較，可以發現統籌分配稅款成長率高於或接近六都平均值、高於非六都平均值的贏家10個縣市，全部集中在「烏溪以北，中央山脈以東」（烏溪是台中與彰化的界河），包括台北、新北、桃園、台中、竹科周圍(竹竹苗)的中北部五大都會區，以及以面積取勝的花蓮、台東、宜蘭。
經民連智庫召集人賴中強提出「用稅投票，以故鄉稅深化民主」；他表示，日本故鄉稅是住民稅的變形。住民稅是居住滿一年的居民，按年收入的10％，向所居住之地方政府繳納之稅捐，2008年起施行之故鄉稅，允許居民對特定地方政府指定捐贈，捐贈金額扣除2000日圓手續費後，可以抵繳次年之住民稅，且受指定之地方政府可提供禮品回饋予納稅人。
賴中強指出，台灣較接近日本住民稅之制度為個人綜合所得稅，雖其性質屬國稅，但其稅額之11％由中央統籌分配予地方，因此參採日本故鄉稅的棈神和設計，在所得稅收入11％畫歸中央統籌分配稅款之架構下，允許個人綜合所得稅納稅義務人在應納稅額11％，且不逾110萬元之限額內，指定歸繳予特定地方自治團體。
為此經民連提出《財政收支劃分法》增訂第八之一條修正草案，立法重點為「個人綜合所得稅納稅義務人得於應納稅額11％，且不逾110萬元限額內，指定歸繳特定直轄市、縣(市)、鄉(鎮、市)或直轄市原住民區」，而11％中之納稅義務人未指定歸繳部分，仍依《財政收支劃分法》由中央依法統籌分配予地方政府，不受此修正影響。
經民連表示，本項立法，將有助於促進區域與城鄉均衡，並鼓勵地方創生與在地產業發展， 增進個人與地方連結，強化共同體團結，更為直轄市原住民區自治增加自治財源，也讓地方政府以施政績效競爭，讓人民用納稅投票，強化地方政府課責，深化在地民主。
其他人也在看
直言謝龍介贏不了 醫：藍白合也沒用
[NOWnews今日新聞]藍綠備戰2026年九合一選舉，民進黨內綠委陳亭妃、林俊憲兩強相爭，國民黨雖有可能派出藍委謝龍介，但前立委陳以信也表態要參與初選。根據TVBS民調，陳亭妃目前支持度領先謝龍介1...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
下車時間到？「記憶體大廠」賣壓籠罩...炸12.1萬登人氣王 股民激喊：再不走要被套
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（25）日早盤開高震蕩，一度大漲逾600點、站上2萬7千點大關，截至10點30分，漲勢收斂，暫收26,875.94點、上漲371.7點...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
利空連環爆！這記憶體模組廠「連虧30季」6天狂瀉38% 今開盤即吞第4根跌停
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高來到26,764.13點，截至上午10點15時，仍維持在平盤之上。觀察盤中跌停個股...FTNN新聞網 ・ 1 天前
減肥新藥超熱！「醫藥大廠」開盤即攻漲停炸出11億元 近6千人排隊等進場
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於市場對減肥新藥CBL-514臨床進度的關注，醫藥大廠康霈*（6919）今（25）日股價表現搶眼，開盤即攻漲停，上漲13.5元至1...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
宏國白蝦雪崩！傳想與台復交 藍委：快動作
[NOWnews今日新聞]台灣前邦交國宏都拉斯即將在11月30日進行總統大選，其中兩名反對派候選人提出與台灣恢復邦交訴求當成政見。主要就是因為宏都拉斯與台灣斷交後，轉而和中國建交，但卻重擊國家重要產業...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
記憶體4檔還在扛！華邦電「爆18.8 萬張」領軍反殺 旺宏火力全開卻輸「這檔玻纖布」
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高觸及26,764.13點，截至中午11時50分，仍呈現勁揚走勢，加權指數來到26,579....FTNN新聞網 ・ 1 天前
瞄準記憶體巨頭砸錢！小兒捧逾31億強勢掃貨南亞科 再砸破23億元搶進華邦電逾4萬張
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數今（24）日終場上漲69.3點，以26504.24點作收，漲幅0.26%，成交金額為7140.87億元。據證交所盤後公布籌碼動向...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
鴻海利多連發卻不漲？今陷220元保衛戰 專家曝一關鍵：山上來的滾石先別擋
國際電子代工大廠鴻海（2317）近期持續走弱，今（24）日更與大盤不同調，明明利多連連卻漲聲難響，股價更回測221元、下跌。啟發投顧分析師郭憲政指出，其實仍是外資持續殺出，若以高點計算，融資斷頭價至少到206元，建議在價格接近200元時再去留意進場，直言「山上滾下來的石頭先別擋。」Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台積電概念股繼續燒？億元教授口袋名單曝光：明年2檔有潛力
隨著年底腳步逼近，投資市場的目光逐漸轉向2026年的潛力標的。今年在AI熱潮推動下，台股屢創新高，與AI及台積電相關的個股也紛紛上漲。億元教授鄭廳宜看好明年具有黑馬潛力的標的，包括專注無人機防干擾技術的亞電（4939）以及聚焦半導體先進製程化學品的中華化（1727）。中天新聞網 ・ 1 天前
子公司工業富聯因「訂單展望下調」謠言觸跌停 鴻海發重訊
鴻海子公司富士康工業互聯（工業富聯）遭爆訂單或展望下調，24日在A股掛牌盤中觸及跌停，光是最近2個交易日跌幅已達15%，收盤價55.94元人民幣，探2個月低點。針對工業富聯遭網際網路平台消息指稱「下調中廣新聞網 ・ 9 小時前
台積電狂漲40元救場 台股強彈400點！熱錢跑到「這2大族群」
美國聯準會（Fed）降息預期升溫，激勵美股大漲，台股今（25）日早盤順勢強彈，一度飆升逾600點、突破27000點大關，最高衝上 27118點。不過買盤力道在尾盤轉弱，漲勢收斂，終場上漲407點（或1.54%），收在26912點，27000 點得而復失，成交量約4756億元。資金主要湧向電子權值股、具漲價題材的記憶體族群以及PCB個股。中時財經即時 ・ 1 小時前
鄭麗文回雲林力挺「最強棒」 曾支持郝龍斌的張家陣營全面歸隊
國民黨主席鄭麗文回到雲林故鄉，與過去力挺對手郝龍斌的「雲林張家」重修舊好，大讚立委張嘉郡是「最強棒」，支持她參選下屆雲林縣長！鄭麗文強調，先前黨主席之爭只是君子之爭，如今黨內已將恩怨翻篇，團結一致為了2026年大選共同努力。此次互動顯示，國民黨正積極整合黨內資源，凝聚共識，以迎接未來選戰挑戰。TVBS新聞網 ・ 1 天前
緯創苦撐平盤之上拚回140元大關 分析師示警：轉弱訊號浮現
代工大廠緯創（3231）今（24）日股價開高在140.5元，惟盤中一度震盪翻黑跌逾1%、探至137.5元，140元大關得而復失。豐銀投顧分析師李世新受訪時表示，緯創今日走勢明顯受制於上方壓力，技術面轉弱訊號浮現，短線操作須提高警覺。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
不到一個月拉5次漲停！「這被動元件」股價4天飆35%登強勢股王 它三個月狂漲227%也上榜
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導昨（24）日台股加權指數收盤26,504.24點，漲69.3點，漲幅0.26%，觀察昨日表現強勢個股，受惠於被動元件需求增加，再加上中...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
殺不死的記憶體！華邦電狂飆4%「湧進15萬大量」大摩：漲價循環剛開始
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導上週五（21日）美股強勢收紅，帶動今（24日）台股止跌反彈，前一週遭重挫的記憶體族群也一併回神。截至10點20分，華邦電（2...FTNN新聞網 ・ 1 天前
航運族群全面起飛！這檔「大吃軍工題材」噴半根領漲 貨櫃三雄2檔臉綠下沉
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（25）日以26,995.90點開高，最高來到27,118.02點，截至上午10點30分，持續維持盤上震盪。觀察上市航運股盤...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
台股急震一周 抗跌ETF前10強出列
輝達財報慶祝行情只熱了一天，台股也跟著上沖下洗：先大漲、隔天又回吐，整體回到開獎前的起跑點。加權指數在這波「估值修正配利率變數」的雙重壓力下劇烈震盪，11月21日單日下跌3.61%，近一周累計回落3.51%。不過同一時間，市場上布局台股的ETF並非全軍覆沒，統計近一周仍有46檔報酬優於大盤，顯示資金在逆風中開始挑「波動小、配息穩、能扛住回檔」的方向。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
【台股週盤兵法】破季線生死戰！魏明裕籲：莫忘「蘇黎世鐵律」保命術
台股本週遭遇重擊，即便輝達（NVIDIA）財報亮眼，卻無法挽救美股與台股的頹勢，週五大盤更是將週四的漲幅全數回吐，週線連三黑，並一舉跌破被視為「生命線」的季線支撐。面對市場恐慌情緒蔓延，瑞元投顧分析師魏明裕在接受廣播節目專訪時提出示警，台股技術面轉弱，投資人應立即檢視手光持股，若三天內無法站回季線，務必執行「蘇黎世投資鐵律」，船沉了就趕快跳，千萬不要禱告。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
迎廣桃園廠獲輝達認證，GB300正式出貨，訂單滿到明年H1
【財訊快報／記者王宜弘報導】伺服器機殼廠迎廣(6117)桃園伺服器廠區第三季正式獲輝達認證，9月起為客戶量產出貨GB300系統組裝訂單，業績加溫，第四季業績可望優於上季，再創新高，展望明年，因客戶訂單能見度高，迎廣受惠，產能滿到上半年。迎廣週一(24日)召開法說會，說明第三季財報與後市展望。在AI伺服器訂單持續成長之下，第三季營收8.61億元再創新高，毛利率維持31.87%高檔，稅後盈餘1.26億元，較上季大增2.8倍，年增率逾七成，EPS 1.36元，累計前三季稅後盈餘23.9億元，年增率11%，營業利益3.34億元，年增21%，稅後盈餘為2.02億元，年減24%，EPS 2.21元。迎廣指出，前三季伺服器業績佔比已達57.37%，較去年同期的56%持續成長，再創新高紀錄，電腦機殼佔比則為31.04%，略低於同期的31.24%，電源供應器3.38%，散熱模組1.59%；展望明年，因AI伺服器的訂單能見度高，成長可期，因此伺服器的業績佔比可望正式突破6成，電腦機殼佔比則將首度下降到30%以下，產品結構持續優化。由於台系品牌主力客戶獲輝達關聯企業訂單，第三季迎廣桃園伺服器組裝廠正式取得輝財訊快報 ・ 22 小時前
無人機需求帶動出口狂飆 台灣10個月衝上全球出口榜前列
財政部表示，無人機其低成本與靈活運用特性，不僅能用於個人娛樂、影像拍攝、智慧農業等領域，也是建構國防不對稱戰力的重要工具。113年全球無人機出口金額已經達到58.2億美元，年增36.1％，顯見無人機仍是高速成長的產業。就全球來看，大陸憑藉政策支持、技術與價格優勢，為...CTWANT ・ 1 天前