溫暖人心的酷禮提案：為每位故事創作者精選的智慧儲存好物

年末佳節，送出不平凡的禮物兼具品味與心意，Western Digital分享年末送禮攻略。無論是珍視生活點滴的「酷收藏家」、熱愛創作新故事的「酷創作者」、以影像捕捉世界的「酷專業工作者」，或追求極致快感的 「酷玩家」，都以可靠的儲存科技，守護每個精彩時刻，讓靈感與記憶永遠觸手可及。

專為「酷收藏家」打造

對於喜歡將日常瞬間化作永恆回憶的人來說，這些儲存好物不只是禮物，更是守護生活點滴的心意。兼具安全防護與時尚外型，讓回憶歷久彌新。

WD My Passport®（1TB 建議售價：新台幣 3,200 元）

每一段旅程都需要攜帶護照。My Passport 全新設計採用時尚外型、輕巧便攜，讓您輕鬆儲存、整理並分享照片、影片、音樂與文件。最高可達 6TB 容量，隨附 Acronis® True Image™ for Western Digital 裝置管理軟體，提供更智慧的備份與免受勒索軟體的侵害。內建密碼保護與硬體加密。

WD My Passport。（圖／品牌業者提供）

WD My Book®（4TB 建議售價：新台幣 6,050 元）

對於喜愛蒐藏回憶並讓生活井然有序的人而言，WD My Book® 硬碟是一份能儲存一切的酷禮。從珍貴的照片、音樂到創意專案，它為每個數位收藏帶來安心與秩序，並以俐落、經典的設計完美呈現。產品最高可達 26TB 容量，支援 Windows® 與 Mac 系統，開箱即插即用。隨附 Acronis® True Image™ for Western Digital 裝置管理軟體，提供更智慧的備份與免受勒索軟體的侵害。

WD My Book。（圖／品牌業者提供）

專為「酷創作者」而生

對於無時無刻都在尋找靈感的創作者—無論是影片製作者、攝影師，或數位藝術家—這些硬碟是可靠又時尚的夥伴，隨時隨地應對靈感來襲。

G-DRIVE®（6TB 建議售價：新台幣 11,760 元）

送給專業創作者的完美禮物，具備企業級效能並採用俐落的鍍鋁外殼設計，專為處理大量照片與影片資料庫而打造，穩定高速、毫不間斷。產品最高可達 22TB 容量，提供超高可靠性的海量儲存空間；採用 USB-C™（10Gbps） 介面，支援高速備份，讀寫速度最高可達 280MB/s（適用於 22TB 機種）；內建企業級 Ultrastar® 7200RPM 硬碟。

G-DRIVE。（圖／品牌業者提供）

G-DRIVE® ArmorATD™（1TB 建議售價：新台幣 4,880 元）

對於總是在移動、隨時帶著相機捕捉精彩瞬間的冒險型故事創作者而言，G-DRIVE® ArmorATD™ 是極致酷禮—堅固耐用、輕巧便攜，隨時整裝待發。高達 6TB 容量與最高 130MB/s 讀取速度，讓您無論身在何處，都能迅速備份珍貴內容。具備 IP54 等級防水防塵與可承受 1000 磅壓力的抗壓設計，從戶外拍攝現場到專業工作室，提供值得信賴的堅固保護。開箱即支援 macOS，亦可重新格式化以相容 Windows® 系統。

G-DRIVE ArmorATD。（圖／品牌業者提供）

專為「酷專業工作者」而生

WD Red® Pro NAS 硬碟（4TB 建議售價：新台幣 5,290 元）

獻給創新者、團隊領導者，以及正打造下一個突破成就的您。WD Red Pro NAS 為企業級硬碟，專為創意專業人士與企業設計，協助在 NAS 系統中安全儲存、分享與保護不斷成長的資料量。提供最高達 24TB 的多種容量選擇，專為 24×7 全天候運行打造，能滿足高強度、多使用者 NAS 環境的嚴苛需求。為多硬碟抽取槽 RAID 最佳化 NAS 系統提供卓越的效能、擴充性與可靠性，讓創意專業人士能高效儲存、共享與協作處理大量資料。

WD Red Pro NAS硬碟。（圖／品牌業者提供）

G-RAID® PROJECT 2（16TB 建議售價：新台幣 36,750 元）

對總是在創意邊界上探索的專業創作者而言，G-RAID® PROJECT 2 是每個工作室夢寐以求的高效中樞。專為 4K、8K 及 VR 編輯而設計，這款強大的儲存方案完美結合效能與熱情，展現專業創作的極致表現。產品最高可達 52TB 容量，內建兩顆 7200RPM Ultrastar® 企業級硬碟；出廠預設 RAID 0 模式，提供高效能讀寫速度—最高可達 520MB/s 讀取速度、510MB/s 寫入速度（限 52TB 機型），同時配備 Thunderbolt™ 3（40Gbps） 與 USB 3.2 Gen 2x1（10Gbps） 高速連接介面。

G-RAID PROJECT 2。（圖／品牌業者提供）

專為「酷玩家」打造

WD_BLACK™ P10 Game Drive（2TB 建議售價：新台幣 4,450 元）

專為遊戲一切俱全、唯獨缺少儲存空間的玩家打造。WD_BLACK™ P10 Game Drive 以俐落便攜的外型，裝載強大容量，讓玩家無論身在何處，都能隨時帶上完整遊戲收藏。提供最高達 6TB 容量，可儲存多達 150 款遊戲，讓玩家在新增新作時，無需刪除心愛的遊戲。精巧便攜的外型設計，搭配質感金屬上蓋，讓玩家能快速存取持續擴充的遊戲資料庫。相容於 PlayStation、Xbox™、Windows 與 Mac 平台，即插即用，為長時間暢玩打造流暢升級體驗。

WD_BLACK P10 Game Drive。（圖／品牌業者提供）

