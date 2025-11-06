溫暖傳遞幸福臺中 社會局表揚績優社政人員與社福團體 7

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／台中報導

臺中市政府社會局今（6）日於潮港城國際美食館舉辦「114年度績優社政人員及社福團體表揚典禮」，向長年默默奉獻、以專業與熱忱守護市民的社政夥伴與社福團體致上最高敬意。

今年共有156位績優社政人員與22家評鑑優等社福團體獲獎，其中包括資深敬業服務獎（年資達10年）53名及服務績優獎（服務3年以上）103名。社會局局長廖靜芝代表市長盧秀燕出席，向所有得獎者表達誠摯祝賀與感謝，肯定他們多年來堅守崗位，用行動陪伴每一位需要協助的市民。

社會局表示，獲獎的社政人員長期扎根於全市29個行政區及局內各專業科室，服務範圍涵蓋家庭福利、兒少保護、長青服務、婦女平權、身心障礙支持與社區發展等領域，是城市溫度的傳遞者，讓關懷深入社會的每一個角落。

其中，社會局洪姓社工師長年投入長者福利政策推動，從長照制度轉型、健保補助到敬老愛心卡方案，皆有深度參與。她分享，曾有一位民眾來電尋找母親申辦敬老愛心卡時的照片，因那是母親生前最清晰的一張影像。洪社工師與區公所同仁多方協助，最終成功找到照片，讓家屬深受感動。她說：「我們日常處理的小事，對民眾來說，可能是一生中最重要的事。」這份細膩的同理與專業，正是社政工作的核心價值。

廖靜芝表示，每一位社政人員與社福夥伴都是城市運轉中不可或缺的力量。面對各種挑戰，他們始終以專業、責任與溫度守護市民的福祉。她感謝所有夥伴多年來的堅守與付出，讓臺中成為一座更有愛、更溫暖的城市。

