溫暖守護從小開始 幼兒園參訪龍潭分局石門派出所好開心

攜手護幼苗 派出所變身溫馨安全教室。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園龍潭區大漢非營利幼兒園，昨（4）日帶著約50位可愛學童、老師和家長，興沖沖前往龍潭警分局石門派出所參訪。透過這趟溫馨小旅行，大家近距離認識警察叔叔阿姨的日常工作，從小培養犯罪預防和交通安全的寶貝觀念，讓安全意識像種子一樣，悄悄在孩子心中生根發芽。

派出所的唐熙岳、張貴淵、陳欣妤等警員，用輕鬆有趣的方式，帶領小朋友認識警察如何維護治安、指揮交通，還熱心服務大家。他們展示防彈背心、勤務帽、手銬、防彈頭盔、戰術盾牌等裝備，讓孩子們眼睛閃閃發光，爭相舉手試穿！寶貝們興奮大喊：「我長大要當警察！」現場充滿歡笑聲。警員們還讓大家坐上警用巡邏車和機車，親身感受警察外出執勤的模樣，好似一場溫暖的冒險遊戲。

活動中，大家一起玩有獎問答，輕鬆學會「不要隨便拿陌生人東西」「遇怪事趕緊告訴爸爸媽媽或老師」等防身祕訣。交通安全課堂也超有趣，教孩子認紅綠燈、禮讓行人、正確保證過馬路，還要走路靠邊邊。透過互動遊戲，小朋友們在笑鬧中，自然記住這些守護自己的小tips，心裡充滿自信和快樂。

龍潭警分局長施宇峰微笑說：孩子們的心像小花朵，正在茁壯成長。這次參訪，讓他們看到警察不只嚴肅，還很親切溫暖，以後遇到需要幫助時，不再害怕找我們服務。分局會繼續和學校、家長手牽手，辦更多類似活動，共同呵護每位小朋友平安快樂成長。(圖/警方提供)