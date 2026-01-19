溫暖守護醫幼同心 北市幼兒專責醫師制度助家長安心育兒

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

記者陳柏翰／台北報導

為了持續推動兒童健康照護，台北市整合醫療、公共衛生與社福資源，建立完整的照護體系。期藉由多元性的支持，協助家長安心育兒，讓每位幼兒在安全、完善的環境中獲得持續關注與照護，促進健康發展與全面成長。

台北市自112年起承接衛生福利部委託辦理之「幼兒專責醫師制度計畫」，強化0至3歲幼兒健康管理與照護品質，協助新手家庭建立育兒信心。此計畫源自衛生福利部110年推動之「優化兒童醫療照護計畫」，透過整合醫療、公共衛生及社福資源，以個案管理方式降低可預防疾病與早期發展問題的風險。

北市衛生局指出，據統計，截至114年，台北市共71家合作醫療機構及253位專責醫師加入，包含本市聯合醫院5大院區（中興、仁愛、和平婦幼、忠孝及陽明院區）均提供計畫相關服務。

幼兒專責醫師照護範圍涵蓋全市12個行政區，家長無須跨區奔波，即可於住家附近獲得連續性照護。家長可透過衛生福利部「幼兒專責醫師媒合平台」選擇院所及醫師，或直接至合作院所填寫通知函參與計畫，享有專屬醫療管家式服務。

北市衛生局說，未來將持續深化跨領域合作，使專責醫師全面掌握幼兒照護需求，提供疾病預防、健康促進、發展評估、疫苗接種、牙齒塗氟與轉介等服務；並於必要時安排居家訪視，給予家庭完整支持。