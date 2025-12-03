「溫暖寒冬、傳遞關懷」-台電宜蘭區處送暖公益活動。（台電提供）

冬意漸濃，氣溫驟降，正是傳遞愛與關懷的季節，台灣電力公司宜蘭區營業處為善盡企業社會責任及關懷在地弱勢族群，分別於十二月一日及三日由處長李淑芬及台灣電力工會第七分會張常務理事進益率同仁先後前往「社團法人宜蘭縣智障者權益促進會」及「財團法人宜蘭縣私立天主教弘道仁愛之家」等二個慈善福利機構致贈慰問品，以表達對院內人員的關懷與祝福。

台電公司平日除提供穩定可靠的用電服務外，更秉持「人飢己飢、人溺己溺」的精神，幫助弱勢度過難關，以善盡企業社會責任。未來，宜蘭區營業處將持續以實際行動關注在地照顧需求，陪伴慈善福利機構共同守護這片土地上需要被照顧的人。

處長李淑芬表示，宜蘭區營業處長期致力於地方弱勢之照顧與關懷，儘管電業經營環境日趨嚴峻，仍會持續投入地方公益。因為隨著社會對照護需求與日攀升，各慈善團體在經費及物資的壓力日益沉重，更需要社會大眾共同挹注力量，一同守護弱勢。期盼藉此寒冬送暖公益活動，能帶給弱勢者及老人家們一個溫馨而幸福的歲末祝福。