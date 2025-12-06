溫暖愛循環 聖約翰科大三好衣起來

聖約翰科技大學舉辦「三好衣起來·溫暖愛循環」冬季保暖衣物分享活動，關懷境外學生在異地的生活適應需求。（圖：聖約翰科技大學提供）

▲聖約翰科技大學舉辦「三好衣起來·溫暖愛循環」冬季保暖衣物分享活動，關懷境外學生在異地的生活適應需求。（圖：聖約翰科技大學提供）

聖約翰科技大學為關懷境外學生在異地的生活適應需求，由國際專修部、智慧科技學院及學生事務處三單位跨部門合作，共同舉辦「三好衣起來·溫暖愛循環」冬季保暖衣物分享活動。結合校內捐衣、資源循環再利用及跨文化支持機制，協助首次迎接台灣冬季的境外生備齊保暖用品，讓校園在入冬之際充滿更多溫度與關懷。

廣告 廣告

校長唐彥博表示，三好精神不是口號，而是學校教育文化的重要基礎。透過捐衣與分享，不僅能使物資再生、減少浪費，更能讓遠赴異地求學的境外生實際感受到支持與溫暖。他肯定本次跨單位合作展現出的組織效能與行動力，也感謝全體師生的熱心參與，讓校園洋溢善意與包容。

副校長何東皓指出，國際專修部、智慧科技學院及學生事務處透過緊密協作，成功打造一場兼具公益性、教育性與友善支持的校園活動。此活動不僅提供境外生生活上的協助，更是促進跨文化理解、提升校園凝聚力的重要契機。他期盼未來能持續推動更多跨單位合作方案，深化永續教育與學生支持。

「一件衣物雖然簡單，卻能傳遞深刻的善意。」智慧科技學院范俊杰院長親自到場關心學生，他表示，從捐贈、整理到分享的過程中，學生都能實際參與其中，理解永續、關懷與責任的重要性。他強調，將永續觀念融入日常，是大學教育不可或缺的價值，而本次活動正提供學生一個實踐永續精神的教育場域。

活動期間，境外生的回饋更為現場增添溫馨氣息。來自印尼的新型專班林嘉富同學分享，第一次在台灣迎接冬天原本十分緊張，擔心衣物不足，但在挑到合適的外套後，心裡充滿踏實與感動。他表示，這不只是衣服，更是學校對境外生的支持與關懷，讓他對未來的校園生活更具信心。

來自越南的南向專班阮泰寧同學也表示，免費發放衣物的活動讓他感到驚喜與溫暖。初次在台灣過冬，原本擔心氣溫較低，但看到學校準備的多樣保暖物資後，他感到十分放心，也感謝師長們的貼心安排，讓遠道而來的學生也能感受到家的溫暖。