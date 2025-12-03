「溫暖有感 以愛復歸」 南投地檢結合南投更保辦理更生80慶祝

績優更生輔導員獲獎者合影。(南投地檢署提供)

南投地檢署結合臺灣更生保護會南投分會日昨在該署大禮堂，舉辦「一一四年度第三次更生輔導員精進教育訓練暨第八十屆更生保護節有功人士表揚慶祝大會」。活動特別邀請更保南投分會委員、榮譽顧問、更生輔導員與社會資源單位等貴賓齊聚一堂，以「溫暖有感 以愛復歸」為主題，期盼藉由成果展演與經驗分享，讓社會大眾理解更生保護不僅是預防再犯，更是支持每位經歷挫折的生命重新站起、回到家人與社會的重要力量。

更保南投分會鄭家珍主任委員致詞時表示，更保南投分會多年來堅定走在陪伴更生人的第一線，靠著委員、榮譽顧問、工作人員及志工們點滴累積的努力，讓南投更保服務逐步落實在地化、專業化與溫暖陪伴。鄭主任委員強調更生保護工作核心是「相信每一個願意改變的人」，更保南投分會未來仍將持續與地檢署攜手合作，串聯更多資源，讓社會看見更生保護的正向力量。

南投地檢署郭景東檢察長隨後頒獎表揚在更保工作上長期付出的夥伴們，肯定他們在陪伴訪視、資源連結及生活支持等面向的專業與無私奉獻。也特別感謝更保委員、榮譽顧問及南投地區長期協助的社會資源單位，他們是更生人的重要支柱，更是連結社會與更生人間的關鍵橋樑，以行動證明不放棄任何願意悔改的人，郭檢察長對此表達高度敬佩。

南投更保於今年工作成果豐碩，黃世賢更生輔導員榮獲臺灣更生保護會總會「十大傑出更生輔導員」殊榮，象徵南投更生輔導工作的專業與溫度深獲全國肯定。此外，更保南投分會更榮獲行政院反毒有功人士(團體組)獎項，此為全國最高層級之反毒榮譽，代表南投在戒癮服務與毒品防制上的努力已獲中央機關高度肯定，具有重大意義。

南投地檢署及更保南投分會為感謝更生輔導員長期付出，今年特別選拔十名績優更生輔導員，頒發獎牌以資鼓勵，希望藉此拋磚引玉，吸引更多民眾加入更保行列，成為支持更生人的力量來源。活動最後，全體與會者一同回顧「十大傑出更生輔導員的心路歷程」，並欣賞由總會專人拍攝的南投十大傑出更生輔導員得獎人及南投分會宣導影片，為更保南投分會增添更多鼓勵與感動。影片呈現南投在更保工作的深度與溫度，更展現每位輔導員不離不棄的陪伴精神。