溫暖植物人 屏東縣三大宮廟攜手送愛心

屏東縣三大宮廟攜手送愛心溫暖植物人。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕車城福安宮主委曾寶文、東港東隆宮副董事長李慶助、屏東聖帝廟慈鳳宮常務監事郭祈昨天帶著寫上「南方福氣到人間」、「中港同行傳溫情」「北屏慈心護弱勢」的愛心大紅包到創世屏東院，內含15萬元植物人常年服務經費、300份植愛年禮及祝福紅包，總計57萬元，三宮廟合力集結全屏東的愛心幫助植物人，讓弱勢溫暖過年。

車城福安宮、東港東隆宮及屏東慈鳳宮三宮廟今年首度攜手支持創世「植物人常年服務暨寒士吃飽30-送禮到家」活動，這是宗教團體跨區合作的愛心新典範，讓活動更添人情溫度。

創世屏東院長林湘華表示，宗教信仰是許多植物人家屬的支撐力量，一份植愛年禮與祝福紅包，不只是物資，更是一份「記得」弱勢需求的貼心支持，又逢今年物價高漲，照顧壓力倍增，三宮廟的捐助就像是及時雨滋潤植物人，感謝各界點滴支持。

屏東縣三大宮廟送愛心給植物人。(記者葉永騫攝)

