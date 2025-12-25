溫暖聖誕節 總統賴清德行政院長.交長親臨見證 桃園機場第三航廈啟用禮

桃園國際機場第三航廈北廊廳今（25）日正式啟用，總統賴清德表示，桃園機場北廊廳能夠在耶誕節啟用，是送給國人最好的耶誕禮物。總統特別肯定桃園機場大聯盟團隊的努力，期許第三航站區於116年如期如質完成啟用，並持續以「韌性、智慧、永續」三大主軸，推動桃園機場轉型升級，朝(西元)2045年客運量8,300萬人次、貨運量385萬噸、航機起降43.5萬架次，創造2.27兆元經濟效益的目標邁進，也期盼桃園機場與周邊航空、觀光、科技等相關產業攜手合作，引領臺灣經濟再創高峰。

北廊廳全長738公尺，挑高13公尺的開放空間搭配大面積玻璃帷幕，在普立茲克獎英國建築大師理查羅傑斯(Richard Rogers)的設計下讓人耳目一新，旅客可近距離欣賞飛機起降。新增8個靠橋停機位，其中2個為全國首次導入多架航空器機坪系統（MARS），可彈性容納1架大型廣體客機或2架窄體客機同時停靠，提升機坪智慧調度效率。

交通部表示將持續督導機場公司及工程團隊，在確保安全前提下嚴格控管工程品質與進度，如期如質完成第三航站區建設。 桃園國際機場第三航廈北廊廳啟用典禮，總統賴清德、行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱親臨啟用典禮，與桃園機場同仁及服務大聯盟夥伴共同見證重要時刻，迎接嶄新國門時代的到來。

交通部長陳世凱指出，這是他自113年5月加入行政團隊以來第10次親自到桃園機場，足見桃園機場作為臺灣最重要國門及邁向「東亞空運樞紐」關鍵基地的戰略地位。

此次啟用的北廊廳是第三航廈分階段啟用的第一步，試營運期間他多次到場關心，12月15日第一批入境航班進入北廊廳時，許多旅客、機組員甚至機長一走進來都感到驚喜，才發現自己是「第一批使用者」，現場回饋相當正面；不論在服務設計、動線規劃及無障礙環境方面也導入多項創新，包括一站式安檢（One Stop Security）讓轉機旅客免重複安檢、出發與抵達層設置電動走道並全面優化指標與資訊顯。目標是讓旅客一到國門，就覺得「看得懂、走起來順、用起來方便」。來自旅客的寶貴意見不僅將用於北廊廳持續優化，未來也會成為第三航廈主體及其他廊廳設計的重要參考，期盼讓每一位抵達臺灣的旅客，一落地就能感受到現代、有效率又充滿溫度的國門。

未來第三航廈將導入智慧、綠能的建築概念，融合在地文化與藝術美學，打造一座兼具先進科技、運輸觀光與人文底蘊的多功能航廈，將為國人帶來嶄新的國門意象。隨著近年國際觀光、旅遊市場快速復甦，第三航廈北廊廳將為旅客帶來更寬敞舒適的候機環境。桃園機場將持續推動第三航廈建設，不斷優化服務品質，讓每位旅客都能安心出發、溫暖回家。#